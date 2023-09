Team CS Spercenigo: 2023, un anno di grande ciclismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A chiusura di stagione, il Team CS Spercenigo si è ritrovato a Treviso per le foto di rito della squadra al completo nella sede della finanziaria C&G Capital (in via Fratelli Cairoli 157, lungo il Put), uno dei due main sponsor dello storico team ciclistico trevigiano (l'altro sponsor è Industrie Forniture Moro). "E' solo grazie alla passione di tanti volontari, degli allenatori, delle famiglie e degli atleti, ma anche alla generosità di aziende locali come C&G Capital e Industrie Forniture Moro, che continuano a sostenere il ciclismo - ha commentato il presidente del Team CS Spercenigo, Ivan Biadene - se oggi riusciamo a mettere in bici 35 ragazzini, dai piccoli di 8 anni fino ai maggiorenni. E' un'impresa sempre più complicata, perché i costi di gestione aumentano di anno in anno e poi per tutta la burocrazia, che con la riforma dello sport rischia di strangolarci". Le foto, scattate sabato pomeriggio 23 settembre, sono stato un momento ufficiale per fare il punto di una stagione 2023 andata alla grande, con la conquista del titolo regionale con l'esordiente del primo anno Gioele Angelo Libertani che ha vinto ben 10 gare su strada, oltre alla maglia di campione provinciale per Venezia; con la maglia di campione provinciale per Treviso dello junior Riccardo Fabbro (3 vittorie su strada); Jacopo Vendramin, allievo, ha vinto 3 gare (2 su strada, 1 notturna), ed è campione regionale su pista specialità madison. E poi c'è Samuel Zorzetto, esordiente del secondo anno, 2 vittorie su strada, campione provinciale per Treviso e il suo compagno di squadra, Riccardo Biasuzzi, campione provinciale su pista. Il Team CS Spercenigo, una delle formazioni storiche del ciclismo giovanile su strada della provincia di Treviso, fondato nel lontano 1969, è ormai una delle ultimissime associazioni sportive della Marca trevigiana a curare l'intero vivaio giovanile, dalla categoria Giovanissimi agli Juniores. "Da due anni abbiamo scelto di sostenere il Team CS Spercenigo - spiegano i soci di C&G Capital, Vania Corazza e Denis Gatto - per sensibilità sociale e poi perché è uno sport impegnativo, in cui ottieni risultati solo se ti impegni al massimo e cerchi di centrare l'obiettivo, senza mollare mai. E' una disciplina di squadra, ma anche individuale, molto simile come approccio alla nostra filosofia aziendale".