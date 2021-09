Il rodeo Techgest di Volpago va alla giocatrice di casa Francesca Zanusso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago del Montello si è concluso il Rodeo femminile Techgest per giocatrici di 3^ categoria. Torneo diretto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti che ha premiato la giocatrice di casa Francesca Zanusso. Partita da favorita del seeding Zanusso in due gare ha fatto suo il trofeo. L’ultima in finale è stata la vicentina Ivana Morandin superata a piedi pari. Terze Valentina Bortolato del club organizzatore e l’under 16 del Tc Padova Greta Pavan. A Mogliano veneto 7° Open maschile e femminile con 3.000 di montepremi, diretto da Alfredo Gris con la supervisione di Giuliano Ferro si disputano i quarti di finale. Questi gli incontri di Giovedì 9. Alle ore 15.30 il numero uno Nicola Ghedin con il vicentino Lorenzo Di Maro e l’altro vicentino Tommaso Dal Santo con il friulano Alessio Tramontin con tessera lombarda. Alle 17.30 la friulana Alessia Dolce con la giocatrice del Tc Padova Valentina Trevisan e Tommaso Gabrieli bassanese tds numero due con il giocatore trevigiano Edoardo Cherie Ligniere. Alle 19.30 l’under 18 vicentina Sara Giulia Arrighetti con la sorpresa del seeding la triestina Petra Kalc. Un’altra sorpresa, ma non più tanto velata, quella di Aurarora Vignaduzzo. L’under 16 del Latisana sta confermando tutti i suoi progressi tecnici e nella serata di Mercoledì ha superato al terzo set la solida giocatrice sassarese Mazzucchelli. Oltre alla partita tutta muscolare tra Mattia Ghedin e Alessio Tramontin, quella del femminile è stata, il match clou della giornata di ieri che ha deliziato i numerosi appassionati. Molta attesa sempre in chiave femminile, l’arrivo della testa di serie numero uno la fiorentina Maria Masini che troverà la vincente tra Arrighetti-Kalc, la Vignaduzzo già con un piede in semifinale attende la vincente Dolce-Trevisan. Iniziato alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Mauro Cenedese con 162 iscritti che terminerà il 19/9. A Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile sotto la supervisione di Mauro Granzotto con 62 tennisti. Allo Sporting Life Center di Vacil c’è il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo di posta elettronica: www.sportinglifecenter.com. Weekend Rodeo a Volpago per giocatori fino ai 4.4 trofeo De.Ma Food diretto da Matteo Favaro. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 su: www.tcvolpago.it. A San Marco di Resana sui campi in erba naturale, weekend Rodeo di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo: smtennisacademy@libero.it. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 via mail: info@newtennisclubsilea.it.