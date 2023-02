Alpe Adria con 103 giocatori, vincono Chiara Girardi e Pietro Bertasi

L’Alpe Adria di Vedelago con 103 racchette ha i suoi vincitori: sono Pietro Bertasi e Chiara Girardi. Due giovani che a fine stagione si guadagneranno il top della categoria e guarderanno con interesse alla seconda.

Il rodigino Pietro Bertasi in forza all’Horizon di Massimo Sartori presso il Ct Vicenza, è partito da 3.4 e con 6 vittorie ha fatto sua la kermesse. Non ha trovato un grosso baluardo nella finale. L'Under 18 bellunese Giovanni Antonello non è riuscito ad esprimersi il meglio, complice la pressione continua di Bertasi che nel primo set si è guadagnato un bagel. L'unico che è riuscito a mettere in difficoltà il vincitore è stato l'Under 14 bellunese Marco Sommacal, altro talento in progress. Terzi posti per il vicentino Federico Ederosi e per l'Under 16 del Pedavena, Filippo Viscusi. In evidenza Massimo Menini che da Nc è riuscito ad arrivare nel main draw autore di ben 10 vittorie. Con 6 Andrea Pedron del Trevignano; con 4 gare positive Leonardo Granzotto del Motta di Livenza mentre il vicentino Nicola Colpo con 3 vittorie saluta la 4^ categoria. Il draw femminile è andato a Chiara Girardi, Under 16 della Canottieri Padova che in finale ha superato agevolmente la veterana del Santorso Virginia Converio. Converio che ha dimostrato tutta la sua classe vincendo 4 gare estromettendo dalla competizione tutte le più quotate avversarie. Ha bruciato al fotofinish Margherita Mondin l’under 16 del Ct Vicenza piazzandola al terzo posto; bronzo anche per l’under 16 dello Sporting Life Center di Vacil Maria Margherita Rigato, che ha fatto un gran bel primo set con la vincitrice.

Gli altri tornei

Da sabato a Mogliano Veneto, fino al 19 marzo, la Tappa Ibi di 4a categoria maschile e femminile singolare e misto che assegnerà il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti.

Alle 16.30 di domenica 26 febbraio le finali del Rodeo Open maschile Michele Carletti a Volpago. Diretto da Matteo Favaro con la supervisione di Giuliano Ferro con 32 contendenti. Favorito numero uno il 2.6 Tommaso Parpajola patavino della Canottieri.

Prossimi tornei: A Castelfranco Veneto, dal 4 al 5 marzo, Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 marzo. Dal 4 al 19 marzo altro torneo Alpe Adria denominato di primavera fino ai 3.3 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 marzo. Rodeo maschile a Silea fino ai 3.4 sempre per il weekend del 4 e 5 Marzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 marzo. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4a categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 marzo. Dall'11 al 26 marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile con 800 euro di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 9 marzo.