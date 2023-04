Nelle sfide incrociate del 3^ dell'Alpe Adria di Vedelago. Treviso 2-0 Da Ros e Galea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago Torneo di primavera by Alpe Adria maschile e femminile fino a giocatori 3.5 ha decretato i suoi vincitori. Sono entrambi i trevigiani Da Ros e Galea. Tra Kevin Da Ros del Park tennis di Villorba ed Alessandro Zecchini del Tc Mestre, la vittoria ha arriso a Da Ros che in due set ha chiuso l’incontro per 6/4 6/3 durato comunque oltre un’ora e mezza. Terzi posti per Matteo Zara dello Sporting Life Center e per Luca Tonicello dello Sporting Mestre. Con 4 vittorie si è distinto Gianni Rossetto dello Sporting Life Center e Marco Rossi under 16 del Camposampiero. Partita combattutissima quella del femminile tra Martina Galea dell’Eurosporting e Makouskaya Yaraslava del Green Garden di Mestre, chiusasi dopo oltre due ore di gara. Il punteggio finale la dice lunga Galea si impone al terzo set con il punteggio di 7/5 5/7 10/8. Bronzi per Anna Cella compagna di club della finalista e per Anna Mioni under 14 del Plebiscito. TORNEI IN ATTO: Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Le gare di Sabato iniziano dalle 09.00 con Torresan-Vignotto; 15.30 Paoletti-Baratto e Cattalini-Tonon; 17.00 Da Ros-Bogana e Fiori-Da Ruos. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.