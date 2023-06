Giornata di finali ad Altivole doppio maschile singolare maschile e femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole il torneo Fitp di 3^ maschile e femminile con doppio maschile è giunto verso le battute finali. Il programma di Sabato 3 Giugno. Alle 10 le finali del doppio maschile tra Farinon e Molon opposti a Zonta e Battaglia. Alle 15.30 la finale maschile tra i due favoriti del seeding Luca De Bona del Tc Belluno e Maurizio Junior Peruzzo del Bassano. Alle 17 la finale femminile Margherita Mondin under 16 castellana con tessera vicentina e la più giovane giocatrice mestrina del Green Garden Noelle Zema. A Motta di Livenza iniziata la tappa del Kinder Trophy. Il Mini fino al 04/6 con in campo i giovani dell’età con 9-10-11 e 12 anni. Sono 68 i giovani a confronto coordinati da Maurizio Epifano, le gare di oggi verranno svolte nel pomeriggio assieme all’avvio dello Junior. Il Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà fino al giorno 11/6 con 64 giovani. Un successone il torneo alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Sono 104 le iscrizioni per questa competizione che coinvolge la base tennistica. Le gare di Sabato saranno ben 18 e riguarderanno tutti i neofiti, sia al maschile che al femminile. Iniziato anche a Montebelluna fino al 14 Giugno all’Ostani il torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Dirige Natalja Tonazzo, supervisione di Loredana Venturini con 18 gare in programma e 91 racchette. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 10 al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5 entro le ore 12 del 08 Giugno. Ad Istrana dal 10 al 18 Giugno torneo veterani dai 40 ai 65 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 16 al 27 Giugno al Park di Villorba torneo Young Boys per i giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Giugno. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17 al 2 Luglio presso i 3 campi in terra rossa del Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Vi potranno partecipare a questa 5^ edizione i giocatori per solo draw azzurro fino al grado 3.5. Dal 17 Giugno ad Altivole torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23 Giugno fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile con 4.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Giugno.