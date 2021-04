Trofeo Eclisse e Open Trofeo Progress Profiles: tutti in campo

A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini. Iniziato il main draw con gli ottavi dove vi sono approdati il giovane bolzanino Gabriel Moroder ed il bellunese Enzo Pietro Galli. Oggi alle 19 giocano il bellunese Alessandro Balzan ed il trentino Mattia Menapace. Balzan che ha sudato contro il giovane trevigiano Giuliano Franzato che, nonostante gli rendesse un’intera categoria, Franzato non ha affatto sfigurato, facendo vedere che in questa stagione si merita il top della terza. Concludono la giornata i tornei nei tornei, ovvero la dichiarazione di vincitore del draw di quarta e di terza. Sono in lizza alle 14.30 Azzolin-Dorigo, alle 18 Battistella-Bortolato, alle 20 Mazzon-Zanardo.

Ad Altivole è prosegue il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Con 400 tennisti 3 i courts oggi a disposizione, se giove pluvio non ci mette lo zampino, Beatrice Zaffi e Mauro Cenedese, stanno mediando gli orari di gioco.

Alle 13 Massagrande-Moretti; alle 14.30 Paganin-Trani e Garbui-Zen; alle 16 Campana-Davidoff e Negrail-Casarin; alle 17.30 Forzutti-Stocco; Alle 20.30 Bordin-Favero e alle 22 chiude la giornata il doppio Lessing Lessing-Mihalich Dissegna.