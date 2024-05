La situazione dei torneo trevigiani: In atto Altivole, Vedelago e Giovanile da Panatta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’attuale situazione dei tornei trevigiani in corso. Ad Altivole fino al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. I draw maschile è giunto ai quarti di finale con i seguenti abbinamenti: Bonaldo-Notarstefano, vincente con il favorito del seeding Kevin Stabarin, Ronchi-De Zotti il vincente con Alessio Zanoni. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con 96 giovani. A Vedelago fino al 2/6 torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 88 partecipanti. Draw di 4^ ancora da ultimare. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Motta di Livenza dal 25/5 al 09 Giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Attenzione in fase d’iscrizione a tutte le variabili sia in fascia d’età che di ranking. Sono 126 i giovani a confronto. Dal 25/5 al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni ancora aperte per i giocatori di fascia superiore ai 3.5. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 30 Maggio. Al Park di Villorba dal 7 al 18 Giugno Open femminile con price money di 1.300€. Iscrizioni per tutti che si chiuderanno entro le ore 12 del 05 Giugno. A Castelfranco dal 8 al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. A Mogliano dal 8 al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno fino ai 3.1. Quelli successivi prorogate dal Giudice Arbitro.