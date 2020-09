Open di Altivole, successo della vicentina Chiara Di Vina

Ad Altivole nell’Open Trofeo Progress nel draw rosa la finale del femminile tra Martina Girardi della Canottieri Padova e la vicentina Chiara Di Vina è andata a quest’ultima con il risultato 6/4 0/6 10/5 (in foto le due contendenti). A seguire quella del maschile tra il vicentino Tommaso Dal Santo ed il giocatore padovano del Plebiscito Antonio Garbin, conclusasi in favore di Dal Santo per 6/3 6/0 (anche loro foto pre-tenzone). Ha diretto la competizione Beatrice Zaffi sotto la supervisione di Nadia Schiavon, giudice di sedia Francesco Di Mauro.

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre Rodeo Open maschile al Park Villorba. Iscrizioni entro Giovedì 1/10 su www.parktennisvillorba.it Trofeo VP. Tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8 Ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.