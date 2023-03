Andrea Camarin incassa due titoli provinciali all'IBI di Mogliano e si lancia verso Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano concluso l’Ibi provinciale di 4^ categoria. Lucia Maffei ed Alfredo Vianello con la supervisione di Mauro Cenedese hanno coordinato i 102 partecipanti. Grande soddisfazione per il presidente del club Alfredo Vianello che ha visto sul posto più alto del tennis provinciale di 4^ categoria una sua tennista, l’under 14 Giada Levorato. Al terzo è riuscita a spuntarla sull’under 18 del Park di Villorba Benedetta Boato. Una gara che vedeva la bombardiera Boato vincere di misura il primo set, e la schermitrice Levorato sempre pronta a rintuzzare le bordate. Così l’incontro al secondo set la spazientita villorbese gettava alle ortiche quanto di buono aveva fatto nella prima frazione. Poi il verdetto usciva dal tie-break dove la giocatrice moglianese se lo aggiudicava per 10-6. Stessa trama anche nel singolare maschile tutta in casa Sporting Life Center e tra amici e compagni di sfide infinite, quella sciorinata da Andrea Camarin e Giuliano Tonini. Camarin diesel nel primo set sotto per 2/6 un bagel per rimettere in equilibrio l’incontro ed un classico 10-8 come ciliegina sulla torta. Tre i giocatori del singolo maschile che potranno difendere i colori di Marca nelle finali regionali. Sono il vincitore Andrea Camarin che al terzo set è riuscito a piegare la tenacia del compagno di club e di doppio Giuliano Tonini. Il terzo giocatore che andrà a Verona è Manuel Barbon del Visnadello. Il doppio femminile tra le montelliane Cunial-Mazzoccato Martinazzo e le trevigiane Galea-Corsi, è andato in favore del duo dell’ostani di Montebelluna. Sebbene la loro leadership sia stata messa in discussione in più di qualche occasione, l’esito del punteggio è stato 6/4 6/3. Quello maschile invece è stato più netto. Un doppio 6/2 per la coppia leader del singolare, ha fatto il bis anche nel doppio contro i montelliani Renzo Bonato ed Alessandro Finco. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Cabina di regia tutta rosa con Carla Carrer e Loredana Venturini. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Sono 150 i partecipanti alla kermesse diretta da Moira Baratto e Debora Comici. Prime gare domenicali dalle ore 09.00 in contemporanea su 4 campi fino alle 18.30. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Dal 7 al 23 Aprile allo Sporting Life Center la kermesse principale dell’IBI femminile. Tappa regionale per i campioni provinciali di quarta, ma pre-qualificazioni nazionali con montepremi di oltre 10.000€. Vi possono partecipare tutte le tenniste di 1-2-3^ categoria. Dirige Gabriele Bresolin e la supervisione sarà affidata ad un giudice di gara nazionale. Oltre alle migliori tenniste del treiveneto, sono attese molte campionesse italiane del circuito internazionale.