La trevigiana Anna Schiavetto vince l'Alpe Adria di Vedelago. Dalle 15 i quarti maschili

A Vedelago nell’Alpe Adria concluso il draw rosa del primo torneo d’Autunno. Anna Schiavetto del Tennis Team Treviso partita come favorita n°5 le mette tutte in fila. Dietro dell’under 13 trevigiana c’è l’under 16 del Green Garden di Mestre Margherita Busi. Per Schiavetto un solo incontro a “rischio” quello con la 3.3 Beatrice Sterchele superata al terzo set. Entrambe le finaliste hanno superato 4 turni ciascuna. Terzi posti per l‘under 18 del Pedavena Alessia Da Rugna e per l’under 16 del Montecchia Martina Gambalonga. Il draw maschile è ai quarti. Oggi si giocano gli accessi alle semifinali con i seguenti orari ed abbinamenti. Alle ore 15 Filippo Mario Costacurta under 14 dell’Eurosporting Tv con il giocatore del Tc Mestre Alessandro Zecchini; 16.30 Tommaso Testa dello Sporting Life Center con Filippo Viscusi del Pedavena duello tutto muscolare tra i due che stanno già bussando alla seconda categoria. 19.30 Ludovico Camuffo under 18 del Plebiscito con Kevin Da Ros del Park di Villorba; 21.00 la sorpresa del seeding Edoardo Simioni under 18 del Camposampiero con il giocatore del Tc Mestre Gianmarco Amore.

ALTRI TORNEI IN CORSO All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest con 42 giocatori. Stasera alle 19.30 il duo castellano Nemanja e Isolato contro Finco e Nicoletti. A Vedelago l’altro torneo speculare a quello in fase di conclusione.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Ad Altivole dal 14 al 29 Ottobre torneo di 3^ con singolari e tutti i doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 1° Trofeo Ondulkart solo al maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. A Volpago il 21 e 22 Ottobre Rodeo Steel Costruzioni per giocatori di 3^e 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 Ottobre. A Mogliano il 28 e 29 Ottobre Rodeo di 4^ Categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Ottobre.