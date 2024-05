Tennis impresa corsara dell'Auralis Lighting a Vicenza che si impone per 4-2. Park Riposa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Impresa dell’Auralis Lighting nella B2 maschile. Nel derby Veneto contro i Comunali di Vicenza i monelli trevigiani Filippo Boer e Angelo Rossi in un incontro thriller vincono nel doppio e portano a casa 3 punti fondamentali per il cammino salvezza. Un incontro a squadre durato ben 10 ore che ha premiato la tenacia dei trevigiani. Inizia bene la giornata con la vittoria di Lorenzo Berto sul vicentino Andrea Zanini. Pareggio per i berici grazie all’infortunio di Gregorio De Gasper. Ci pensa il cugino di De Gasper, Angelo Rossi a riportare in vantaggio i trevigiani grazie al successo al terzo set su Tommaso Bertuzzo, in un tour de force durato oltre 3 ore. Ciliegina sulla torta poi messa da Pietro Romeo Scomparin, che portava il suo team avanti per 3-1 contro l’ostico Giovanni Peruffo 3/6 7/5 6/4. La parola quindi ai doppi dove Bertuzzo e Fucile riducevano le distanze e facevano aleggiare un probabile pareggio. Ma Rossi e Boer contro peruffo e Zanini, nonostante avessero ceduto il primo set, con orgoglio pareggiavano la loro gara e sul long tie-break annullano un match point, ai loro avversari che erano in vantaggio per 9/8. Pareggio e cambio campo sul 9/9 e, con impeto firmavano la vittoria per 11/9. Serie B2 maschile 3^ giornata di 7. Risultati Davi.s Bo-Ct Vicenza 3/3, Comunali Vicenza-Auralis Lighting 2/4, River Ud-Parabiago Mi 2/4. Classifica: Parabiago Mi p.9; River Sporting Udine p.6; Auralis Lighting Eurosporting Tv p.4; Ct Vicenza p.3; Comunali Vicenza e Davi.s Tennis Team Bologna p.1; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.0. Prossima giornata 4^ di 7 Domenica 26 Maggio ore 10.00. Auralis Lighting-River, Canottieri-Comunali Vicenza e Parabiago-Davi.s Bo. Riposa Ct Vicenza. B2F Gir.2, Risultati: Parabiago-Stampa (To) 0/4, Meran/o-Ct Vicenza 3/1, Il Poggio-Altopiano 0/4. Classifica: Altopiano p.7; Stampa Sporting p.5; Park Tennis Villorba e Meran/o p.4; Ct Vicenza p.1; Parabiago p.0. Prossima Giornata 4^ di 7 Domenica 26 Maggio: Ct Vicenza-Il Poggio, Park-Meran/o, Altopiano-Parabiago. Riposa Stampa Sporting Torino.