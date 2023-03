Alla Barchessa di Casale sul Sile Rodeo di 4^ è della giocatrice di casa Emily Biasi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale sul Sile una trentina le giocatrici in lizza per conquistare il trofeo. Competizione weekend diretta da Paolo Borin con la supervisione di Nadia Schiavon. L’ha spuntata l’under 18 di casa Emily Biasi che in una finale combattuta al terzo set ha prevalso sull’under 14 Anna Schiavetto giocatrice del Treviso Tennis Team. Terze Giorgia Tesolin under 18 pordenonese e Mariaelena Gardin dello Sporting Magi. Nel corso della manifestazione si sono distinte con tre vittorie: Giovanna Foltran del Tcvo di San Vendemiano e l’under 16 Ludovica Sacchi del Treviso Tennis Team. Trevigiani vincenti in trasferta. Nell’under 12 Rodeo presso la Canottieri di Mestre Lorenzo Genna del Volpago si classifica al primo posto. Sempre nel veneziano a Scorzè nel Rodeo di 3^ categoria l’under 16 del Park di Villorba Alessia Vittoria Landi, partita come favorita non ha tradito le aspettative. In finale si è imposta in due set sulla coetanea della Canottieri Padova Chiara Girardi. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Cabina di regia tutta rosa con Carla Carrer e Loredana Venturini. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Sono 150 i partecipanti alla kermesse diretta da Moira Baratto e Debora Comici. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Dal 7 al 23 Aprile allo Sporting Life Center la kermesse principale dell’IBI femminile. Tappa regionale per i campioni provinciali di quarta, ma pre-qualificazioni nazionali con montepremi di oltre 10.000€. Vi possono partecipare tutte le tenniste di 1-2-3^ categoria. Dirige Gabriele Bresolin e la supervisione sarà affidata ad un giudice di gara nazionale. Oltre alle migliori tenniste del treiveneto, sono attese molte campionesse italiane del circuito internazionale.