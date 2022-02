Alla barchessa nel rodeo di 4^ Alberto Hirschler del park si concede il bis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Treviso è andato in scena il Rodeo maschile di 4^ categoria. Diretto da Paolo Borin con 33 contendenti e la supervisione di Giuliano Ferro che ha decretato la vittoria di Alberto Hirschler. Secondo successo consecutivo del tennista del Park di Villorba che stavolta in finale ha trovato un avversario inaspettato. Pierpaolo Cavagnero per giungere all’ultimo incontro è riuscito a sbaragliare tutti i suoi avversari, ben 4 e nell’ultima fatica è giunto stremato contro il villorbese. Per il finalista Cavagnero dello Sporting Life Center di Vacil prima finale di carriera, e tanti punti in cascina con tre players top di 4^. Terzi posti per Ivan Zorino udinese del Campoformido e per il giocatore di casa Sandro Bessegato. Nel main draw si sono inoltre distinti: con 3 vittorie Andrea Schiavon padovano del Montecchia, con 2 Alarico Soglia anche lui del Campoformido, l’unico a mettere in discussione la leadership di Hirschler portandolo al terzo set. Due anche per Matteo Vistosi del Dopolavoro Ferroviario di Treviso e per il caorlino Riccardo Sarto proveniente dalle qualificazioni. Un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Stanno oliando i motori dei campi coperti al Park di Villorba che già vedono il titolo in bacheca per Hirschler, ma nel femminile le insidie sono tante. Ci sono poi i doppi che rappresentano un’incognita proprio per le loro varianti. Competizione iniziata sabato19/2 che si concluderà il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Sono già stati promossi al draw superiore i giocatori non classificati che hanno già vinto due gare e sono: Daniele Costantino dell’Istrana, l’under 16 Lorenzo Romano e Antonio Nardi del Park, Edoardo Fregona del Cornuda, Diego Volpi dell’Olivera di Conegliano e Fabio Visentin dello Sporting Life Center di Vacil. Con una vittoria passano il turno i 4.6: Stefano Favaro dello Sporting Life Center e Alessandro Pivetta del Volpago. A proposito del Volpago il suo team nella finale di Domenica allo Scaligero di Verona è stato sconfitto per 2-1 dai veronesi del Sanguinetto. All’At Verona l’opitergino Giovanni Agostinetto coglie un secondo posto nel rodeo Open presso la città scaligera. Agostinetto che ha conquistato i suoi primi punti internazionali a cavallo del 2021-22 durante gli Itf. Per il Fitpra a Motta di Livenza successi per l’under 18 Alexandru Marculescu in finale sul veterano Andrea Chiara entrambi del Club organizzatore. Per il femminile Gisella Crisci veterana pordenonese su Marina Antoniazzi.