In seconda categoria successi dei trevigiani Battiston a Tortona e Favero al Tc Padova

Il mottense Alessandro Battiston torna in pedana e subito fa vedere il suo spessore tecnico. Dopo uno stop durato 7 mesi d’infermeria, a Tortona nell’Open weekend con 3 gare fa sua la kermesse concedendo ai suoi avversari soltanto 3 games. Il giocatore dello Sporting Life Center Lorenzo Favero vince l’Open al Tc Padova, secondo posto per il vicentino Pietro Cappellaro. Park in festa per l’ammissione alla B2 del suo team femminile. Una promozione agognata, riferisce Gianfranco Griso, che ci coglie anche un po’ di sorpresa. I tempi sono stretti per allestire una squadra più competitiva rispetto al campionato di serie C che ci prestavamo ad affrontare, ma se ci siamo tutti, sicuramente ci sarà da divertirsi. Lorena Rebeschini dell’Istrana al Venice Sporting Club di Mestre coglie il suo terzo successo 2024. PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 Febbraio. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 2 e 3 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02. Ad Altivole dal 2 al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.