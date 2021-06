Benedetta Baratto conquista l'Open di Carpi

Benedetta Baratto la tennista under 16 dell’Eurotennis Treviso si aggiudica il Rodeo Open di Carpi. Con sole due partite disputate entrambe nella giornata di ieri, la tennista trevigiana supera l’alessandrina Ambra Tommasi e la modenese Elena Schueuer. Il team del Park Villorba della serie C pareggia 2-2 a Merano rimandando il verdetto promozione per la B2 alla gara di ritorno che si terrà a Villorba Domenica 11 Luglio.

Trofeo Kinder Tennis Trophy Mini della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 10 ai 12 anni con una 50^ di partecipanti coordinati da Maurizio Epifanio e Mauro Granzotto. Nell’under 10 il giocatore del Bibione Nicolas Lyam Basilone con Matteo Comin del Porcia; nell’under 11 il pordenonese Marco Antonio Tranciuc con Edoardo Voltarel dell’Istrana; nell’under 12 il bellunese Marco Sommacal con il coneglianese del Ranazzurra Filippo Mario Costacurta. Nel femminile under 10 Emma Andreetta del Volpago con Caterina Centrone del Porcia; nell’under 12 l’udinese Maria Speranza Mattiussi dopo 4 vittorie come la sua compagna di finale Alice Turello del Latisana.

Per i ragazzi dai 12 ai 16 c’è il torneo Alpe Adria a Vedelago con 80 partecipanti coordinati da Dario Morosin e Nadia Schiavon.

Al Park Tennis di Villorba l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi, diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Draw che vede in campo sin dalle ore 16.30 la chiusura del draw di 4^, mentre per il tabellone principale dalle 18 Tancredi-Cibien (foto qui sotto); alle 20 Arrighetti-Stefani e Sturmigh-Iosio.

Ad Altivole è in pieno svolgimento il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 200 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello con ben 166 partecipanti. Testa di serie numero uno il giocatore di casa Matteo Rignanese e l’under 16 dell’Eurotennis Pietro Bazzo.

A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ ed è stato limitato a 100 giocatori.

Tutto pronto a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile che prevede un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/6 all’indirizzo: iscrizione.tcolivera@gmail.com.

A Silea indetto torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le ore 12 del 01/7 all’indirizzo: info@newtennisclubsilea.it.

Tutto pronto ad Istrana per la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € diretto da Sonia Rossi. Iscrizioni entro il 07/07 all’indirizzo: tcistrana@gmail.com.