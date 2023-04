Concluso il BNL pre-qualificazioni agli internazionali d'Italia svoltosi Sporting Life Center

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conclusa la kermesse BNL pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia presso lo Sporting Life Center di Vacil. Sedici giorni di competizioni coordinate da Mauro Granzotto e Giuliano Ferro che hanno emesso i seguenti verdetti. Nell’Open davanti a tutte Cristiana Ferrando del Park Tennis di Genova che in due set conclusi per 6/2 6/1 ha messo in seconda posizione Elisa Visentin del Rungg di Bolzano. Terzi posti per Valeria Muratori del Sassuolo e per l’under 18 padovana Elisa Cesarina Vincenti della Canottieri. Si è distinta durante la competizione la trevigiana Laura Spataro dell’Eurosporting, che partita dal draw di 3^, ha conseguito ben 7 vittorie prima di arrendersi alla finalista Visentin. Nel doppio Open vittoria di Ester Ivaldo e Caterina Odorizzi compagne di club dell’Argentario di Trento che in due set combattuti 6/4 7/6 hanno vinto l’ultimo incontro con la giocatrice del Reggio Sofia Antolini accoppiata con Carolina Dibenedetto con tesserà dell’Oltrepo Pavese. Il Draw di 3^ categoria è stato vinto da Laura Spataro che in finale si è imposta sulla compagna di club Alice Bertazzon dell’Eurosporting Treviso. Per il singolo di 4^ categoria successo di Consuelo Viganò del Trebaseleghe che in due set si è aggiudicata la finale contro Chiara Reginato dell’Arzignano. Per i doppi di 4^ categoria le sorelle Enrica e Roberta Bellato della Commodore Academy le concorrenti. Le ultime a resisterle sono state Ester Fant e Laura Croda del Fiori Barp di Belluno. Il commento Andrea Camarin, club manager dello Sporting Life Center e delegato FITP per la provincia di Treviso: “Sono contento che il Comitato Regionale Veneto abbia scelto Treviso come tappa delle Prequalificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia, mancavano dal 2019. Sono stati giorni di grande pubblico soprattutto dai quarti di finale dove il meteo soleggiato ci ha permesso di giocare all’aperto sfruttando il campo centrale allestito per l’occasione. Siamo riusciti a creare l’atmosfera dei grandi tornei e offrire alle giocatrici i servizi che si vedono solo nelle manifestazioni internazionali.” “Altri grandi tornei arriveranno a Treviso nei prossimi mesi come le Prequalificazioni del Premier Padel di Roma (torneo internazionale..) dal 19 al 21 maggio con montepremi di 5.000€ e la terza edizione della “Duca di Dolle Sparkling Tennis Cup”, torneo di 2^ categoria di tennis dal 10 al 21 giugno con montepremi di 7.000€”. TORNEI IN GIOCO: Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Sono 108 i players in tenzone. Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti. Alla Barchessa di Casale Sul Sile weekend rodeo maschile il 24 e 25 Aprile per i giovani dai 10 ai 14 anni. Sono 60 i tennisti in gara. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.