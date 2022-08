Tennis e l’originalissimo Boccball protagonisti del weekend sanzenonese

Weekend all’insegna dello sport a San Zenone degli Ezzelini dove nei giorni scorsi si è tenuta la finale della 1° edizione del CR Open di Tennis nei campi sportivi e la finale della 4° edizione dell’originale torneo di boccball nel campo da calcio di Ca’ Rainati. Entrambi i tornei sono stati organizzati da giovani sanzenonesi che - mossi da passione e spirito di intraprendenza - hanno messo a punto le due iniziative che hanno ottenuto tanto successo. 32 i partecipanti al CR Open organizzato da Giacomo Carron ed Emanuele Rossi che si sono battuti in 31 incontri itineranti in vari campi (a Casoni di Mussolente, Riese Pio X, Sacro Cuore, Nove, San Zenone, Altivole, Vallà e Fonte) fino alla finalissima di venerdì 29 luglio che ha visto la vittoria ex equo di Enrico Tedesco ed Emanuele Rossi, interrotta in anticipo, purtroppo, a causa del maltempo.

Venti invece le squadre partecipanti al torneo di boccball, l’originale disciplina inventata proprio dai ragazzi di San Zenone (Giordano Pivato, Marco Minato e Manuel Gazzola) che coniuga il gioco delle bocce ed il calcio. Queste le regole: due squadre composte da almeno 3 giocatori, di cui almeno uno per sesso, 6 palloni per squadra a manche (2 a giocatore) e un boccino. Si gioca a punteggio in 5 manche. Nella manche si ottengono tanti punti quanti palloni si riescono ad avere più vicini al boccino rispetto al pallone più vicino avversario. 3 palloni sono concessi da giocare "rasoterra", 3 invece con il primo rimbalzo devono superare una linea posta a 15 metri da quella di tiro. Vince chi realizza più punti!

La squadra vincitrice quest'anno, è stata Terzo Tempo (Giacomo Andreazza, Giuliano Guadagnini, Davide Panazzolo, Jastin Pilar Bandiera, Marianna Grassotto); al secondo posto la squadra “Non sanno ancora il nome” e al terzo “I soliti idioti”, mentre al torneo individuale femminile e maschile hanno vinto Serena Pallaro ed Enrico Munarolo. Una curiosità: Jastin Pilar Bandiera è la prima ragazza di tutte 4 le edizioni ad aver colpito al volo il boccino ottenendo così 5 punti con un solo tiro.

Commenta il sindaco, Fabio Marin: “E’ davvero una gioia aver potuto ospitare questi due tornei nel nostro paese e la cosa ancora più bella è che ad aver promosso le due iniziative sono ragazzi giovani. La comunità attendeva queste occasioni per stare assieme e trascorrere qualche ora di leggerezza e l’obiettivo è stato raggiunto. Ringrazio gli organizzatori e tutte le persone che si sono messe in gioco, dai più piccoli agli adulti facendo sì che le manifestazioni fossero partecipate”.