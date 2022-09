L'Area 8 Business Center di Silea va all'opitergino Jani Tomulic su Igor Rossi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Silea il torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center va a Jani Tomulic. Il giocatore con tessera opitergina vince in due set sull’home palyer Igor Rossi. Ultima gara che prometteva scintille, sotto l’aspetto dello spettacolo e, non ha deluso. Entrambi con un livello di gioco da seconda categoria hanno deliziato gli astanti con evoluzioni a rete e da fondo campo. Da una parte il giocatore di casa Igor Rossi, mancino con geometrie diverse dall’altra il suo avversario che prendeva le contromisure giocando spesso il serve and volley. Con questo ritmo Tomulic si aggiudicava facilmente il primo set. Poi sullo slancio riusciva ad inoltrarsi nel secondo fino al 3-1. Ma Rossi non si arrendeva. Impattava il set e metteva in discussione la seconda partita. Tomulic con mestiere e tanta esperienza, portava a casa l’incontro per 7/5. Terzi posti per il montelliano Sandro Silvestrin e per il giocatore del Republic di Jesolo Mattia Montino. Erano 130 i tennisti in lizza comandati da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello. Si sono distinti nel main draw Gianmarco Amore del Tc Mestre, Edoardo Scodellari del Plebiscito di Padova ed il giocatore dell’Ancora di Meolo Andres Pelizzer tutti under 16. Ad Altivole Trofeo Progress fino al 2/10 per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Sono 131 i tennisti a tabellino. A Vedelago da oggi fino al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria, con quasi 200 partecipanti. Primo giorno di gare a spron battuto con 18 incontri. Dalle 9 del mattino senza soste fino alle 22.00. Da oggi fino al 2 Ottobre 1^ tappa veneta Road to Torino presso lo Sporting Life Center di Vacil. Torneo dagli 11 ai 13 anni maschile e femminile di singolo e doppio. Sono 99 i giovani a misurarsi, per staccare un coupon.