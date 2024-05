Sui rossi di Caerano di San Marco vince il rodeo il padovano Ruffin sul veneziano Torre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Caerano di San Marco Rodeo il Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria con draw da 32 è del padovano Riccardo Ruffin. Bella competizione di qualità dove è tornato a gareggiare anche il giocatore veneziano Erik Torre che in finale non è riuscito a strappare il primo set al padovano, per poi mandarlo sul gradino più alto del podio. Terzi posti posti per il giocatore di casa Valentino Pilloni e per Ivan Gaiotti del Via Olivera di San Vendemiano. In evidenza Christian Donaudi del Panatta, Christian Bortignon del Castelfranco e Bruno Boz del Norcen arrivato ai quarti e l’unico ad aver portato il vincitore al terzo set. Torneo in corso a Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A San Marco di Resana dal 10 al 12 Maggio Rodeo sull’erba naturale per giocatori fino alla terza categoria, solo maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 Maggio. Ad Altivole dal 11 al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/5. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5. Dal 25/5 al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/5 per i classificati fino ai 3.5. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5.