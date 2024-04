Iniziati i campionati giovanili a squadre con 61 team di Marca a confronto dai 10 ai 16 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Treviso Tennis Team inizia subito bene nei campionati giovanili a squadre. Il settore tecnico del nuovo sodalizio nato in casa del Dopolavoro Ferroviario di Treviso in Via Benzi, è ricco e variegato. Coordinato da Paolo Pellegatta, i tecnici che si avvicendano hanno un plus tecnico di prim’ordine. Troviamo il professor Marco Zingaro ex volley player della Sisley, Andrea Pieratti ex coach and volley player che si è totalmente dedicato al tennis, c’è Matteo Marfia player pro di tennis giocatore di 2^ categoria ancora in attività che da un ulteriore apporto al movimento. “Siamo una bella squadra commenta Pellegatta e ci divertiamo assieme ai ragazzi”. Club giovane ed anche talentuoso ancora fuori dai circuiti canonici ma che ci contraddistingue con i risultati. Da un lavoro certosino iniziato circa un lustro fa, sono oltre duecento i giovani che sono passati nei campi di Via Benzi e qualcuno di loro è già in terza categoria. Ora sono iniziati i campionati giovanili a squadre e si intravedono già i primi risultati. Under 16 F, Gir.1da 4: Mogliano e Ttt p.2; Eurosporting C e Brenta Sport Vigonovo p.0. Under 16F,Gir.1da3: Eurosporting B p.2; Istrana ed Alpago p.0. Under 16F,Gir.2 da3: Canottieri Mestre p.2; Motta di Livenza e Castelfranco 0. Under 16M, Gir.1 da4: Eurosporting B e Castelfranco p.2; Motta di Livenza e Park Tennis Villorba p.0. Under16M,Gir.2 da4: Preganziol e Tcvo p.2; Ttt e Eurosporting C p.0. Under 16M, Gir.16 da3: Polpet p.2; Pana.ma e Sporting magi p.0. Under 14F, Gir.1 da3: Volpago A p.2; Junior e Slc p.0. Under 14F, Gir.2 da3: Motta p.2; Ttt e Pana.ma p.0. Under14F, Gir.1 da4: Park Villorba e Bigolino e Valdobbiadene p.2; Eurosporting e Volpago B p.0. Under 14M, Gir. 9 da3: Ttt p.2; Belluno e Slc C p.0. Under 14M, Gir.10 da3: Castelfranco p.2; Mogliano e Motta p.0. Under 14M, Gir.11 da3: Mw San Polo p.2; Eurosporting A e Tc Sedico p.0. Under 14M, Gir.12 da3: Junior S.L. p.2; Polpet e Barchessa A p.0. Under 14M, Gir.13 da3: Tcvo p.2; Motta e Slc. p.0. Under 14M, Gir.2 da4: SLC A e Eurosporting B p.2; Park Villorba e Barchessa B p.0. Under 12F, Gir.5 da3: Mogliano p.2; Europorting A e Istrana p.0. Under 12F, Gir.6 da3: Pedavena p.2; Park ed Eurosporting B p.0. Under 12M, Gir.1 da3: Park p.2; Pedavena e Tcvo p.0. Under12M, Gir.4 da4: Mogliano e Junior S.L. p.2; TTT e Motta B p.0. Under 12M, Gir.5 da4: Motta A e Barchessa p.2; Magi e Eurosporting B p.0. Under 10MX, Gir.5 da3: Cornuda p.2; Barchessa e Junior p.0. Under 10MX, Gir.6 da3: Mogliano p.2; Eurosporting e Bear Paese p.0.