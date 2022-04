Tennis, tutto pronto per l'inizio delle fasi regionali dei Campionati giovanili a squadre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo le fasi provinciali a gironi che hanno messo a confronto le squadre trevigiane, le migliori, sono approdate a quelle regionali. Mischiandosi a loro volta con le migliori della altre province danno vita alla fase regionale. Queste quindi le formazioni dei nuovi gironi per categoria. Under 12 maschile che inizierà il 1° Maggio ore 15 poi 15 e 22/5. Salta anche qui il turno del 08 Maggio per consentire ai giovani di poter frequentare gli Internazionali d’Italia del Foro Italico. Gir. 4. Tc Olivera San Vendemiano, Tc Mestre, Tc Padova, Tc Belluno. Olivera: Giuseppe Bevilacqua, Andrea Parcianello, Edoardo Ragazzo. Gir. 6. Eurosporting, Tc Scorzè, Scaligero e Cerea. Eurosporting Treviso: Giuseppe Rizzo e Edoardo Maria Filippi. Gir. 8 Barchessa Casale, Green Garden A, Ca’ del Moro e Canottieri Padova. Sporting Barchessa: Tommaso Bologna, Leonardo Ottolini, Davide Simeoni ed Emanuele Ceron. Under 14 maschile che inizierà il 30/4 ore 15, 14/5 e 21/5. Gir. 3 Ranazzurra Conegliano, Sporteam Maserà e Villafranca. Conegliano: Filippo Mario Costacurta e Riccardo Franchin. Girone 6: Motta di Livenza, Green Garden, Tc Arca 974 Spinea, Republic Jesolo. Motta: Leonardo Granzotto e Lorenzo Polesel. Girone 10: Mogliano,Tc Vicenza, Scaligero e Comunali di Vicenza. Mogliano: Elia Kleinschmidt, Giuliano Legno,Giulio Polo D’Ambrosio. Gir. 11: Dopolavoro Ferroviario Tv, Plebiscito, Gam Verona e Monselice. Dlf: Tito De Biasi, Francesco Biliato e Carlo Giorgio. Under 14 Femminile. Gir. 1 Mogliano, Tc Dolo, Tc Pd A. Mogliano: Matilde De Vincenzo, Vittoria Previti, Giulia Monaci e Giada Levorato. Gir. 3 Eurosporting Tv, Plebiscito, Sovizzo. Eurosporting: Giulia Cattaneo, Giovanna Crespan e Vittoria Boer. Under 16 Maschile inizia il 30/4 ore 15. Gare 14/5 e 21/5. Gir. 2 Dlf Tv, Dolo, Volpago e Mirano. Dlf: Alvise Finesso, Pierluigi Fazzini, Leonardo Bot. Volpago: Giordano Sozza, Lorenzo Gobbo, Nicolò Gasparetto. Gir. 3 Eurosporting Tv, Tc Cornuda, Olivera San Vendemiano e Belluno. Eurosporting: Lorenzo Berto e Marco Lorenzon. Tc Cornuda: Sebastiano Buzzatti, Ludovico Conte, Andrea Bronca. Olivera: Tommaso Pavan, Gabriele Zan, Lorenzo Geromel. Gir. 5 Tc Pederobba, Mirano A, Tc Mestre A e Noventa di Piave. Pederobba: Riccardo Pacorini, Giovanni Stival, Alessandro Cenedese. Gir. 8 Eurosporting Tv, Noventa Vicentina, Bassano, Palladio Vicenza. Eurospoprting: Lorenzo Maria Archenti, Edoardo Martini, Alessandro Grande, Lorenzo Salustri e Domenico Rizzo. Under 16 Femminile. Gir. 2 Olivera San Vendemiano, San Giovanni Lupatoto e Tennis Tai Loreggia. Olivera: Giorgia e Beatrice Bevilacqua.

Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Aprile. Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Dal 30 Aprile al 08 Maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 07 al 15 Maggio toccherà agli JUNIOR dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del Giovedì 21/4. Il 23 e 24 Aprile Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale sul Sile. Competizione condotta da Nadia Schiavon. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 21/4. A Sernaglia della Battaglia dal 23/4 al 08 Maggio andrà in scena il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Le iscrizioni scadono alle ore 12 del 21 Aprile per i 4^ categoria.