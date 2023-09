Ai campionati mondiali per giornalisti 5 medaglie per i giocatori trevigiani Bata e Baschieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ai Mondiali per giornalisti 5 medaglie per la Marca Trevigiana. Nella splendida cornice dell'isola di Lussino in Croazia sui campi dell'Accademia di tennis di Ivan Ljubicic (ex allenatore di Federer) si sono svolti i Campionati dal Mondo per giornalisti. Hanno portato a Treviso cinque medaglie: due d'oro, due d'argento e una di bronzo. Bratislav "Bata" Janjic freelance e Maestro del Tennis club Mogliano ha confermato per la quarta volta consecutiva il titolo mondiale nella categoria over 65. In finale,dopo una lunga battaglia, ha battuto il serbo Borovic 4-6 6-212-10. La seconda medaglia d'oro è arrivata nel doppio misto giocato con Claudia Fusani (Mediaset) con la vittoria sulla coppia Kmetova (Slovacchia) Kaliakparov (Kazakistan) con un doppio 6/1. Giocando il doppio maschile (over 130 in due) con Alberto Pastorella (Tuttosport) è Bata è arrivato terzo perdendo semifinale contro coppia ungherese Nonn-Kovacz 2-6 2-6. Nella categoria over 55 secondo rappresentante della Marca, Alessandro Baschieri (Corriere del Veneto) ha perso finale giocata contro austriaco Robert Wier (4-6 4-6). Sempre Baschieri giocando in coppia con l’Alto atesino Andrea Galer, in un incontro spettacolare, Baschieri ha perso (6-4,0-6,11-13). Nonostante un infortunio il trevigiano detentore del titolo mondiale, ha comunque dimostrato altissimo livello di gioco. Il team Italia ha segnato nel Medagliere sei ori, tre argenti e un bronzo. Prossimo anno Campionati del mondo per i giornalisti si svolgerà probabilmente in Kazakstan.

TORNEI IN CORSO Fino al 08 Ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. Fino al 01 Ottobre allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio, sono 150 i giocatori a confronto.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.