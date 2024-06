Tennis, campionato B2: Park Villorba primo, Auralis Lighting secondo

Vittoria netta in trasferta a Torino per le ragazze del Park di Villorba e primo posto pari merito nel girone. L’Auralis Lighting Eurosporting Treviso ottiene un ottimo pareggio in trasferta a Bologna, mantenendo il secondo posto.

Risultati

Serie B2 maschile 5^ giornata di 7: Davi.s Bo-Auralis Lighting 3/3, Ct Vicenza-Canottieri Bixio 5/1, River-Comunali 3/3. Classifica: Parabiago Mi p.12; Auralis Lighting Eurosporting Tv p.8; River Sporting Udine p.7; Ct Vicenza p.6; Comunali Vicenza p.5; Davi.s Tennis Team Bologna p.2; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.0. Prossima giornata 6^ di 7 Domenica 9 Giugno ore 10.00. Canottieri-Davi.s-, Ct Vicenza-River e Comunali Vicenza-Parabiago. Riposa Auralis Lighting Eurosporting Tv B2F Gir.2, Risultati: Parabiago-Ct Vicenza 0/4, Stampa To-Park 0/4, Il Poggio-Meran/o 1/3. Classifica: Altopiano e Park Tennis Villorba p.10; Meran/o e Ct Vicenza p.7; Stampa Sporting p.5; Parabiago p.0. Prossima Giornata 6^ di 7 Domenica 09 Giugno: Park-Parabiago, Meran/o-Altopiano, Stampa-Il Poggio. Riposa: Ct Vicenza.

Tornei in corso

A Motta di Livenza fino al 9 giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Attenzione in fase d’iscrizione a tutte le variabili sia in fascia d’età che di ranking. Sono 126 i giovani a confronto. A Pederobba dal 1 al 15 giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, 27 coppie si daranno tenzone.

Iscrizioni aperte

A Sernaglia della Battaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5mila euro. Sono 56 i giocatori a confronto. Al Park di Villorba dal 7 al 18 Giugno Open femminile con price money di 1.300 euro. Iscrizioni per tutti che si chiuderanno entro le ore 12 del 5 giugno. A Castelfranco Veneto dall'8 al 19 giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con iscrizioni entro le ore 12 del 6 giugno. A Mogliano dal 8 al 22 giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 giugno. Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7mila euro di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 giugno fino ai 3.1. Quelli successivi prorogate dal Giudice Arbitro. Sempre allo Sporting Life Center Sabato 8 Giugno si terranno le finals regionali dei campionati a squadre. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 giugno.