Inizia il campionato di serie d di tennis con 401 squadre in veneto 80 le trevigiane

Saranno 401 le squadre di serie D di tennis in competizione nel Veneto. Il vertice della D1 maschile e femminile a Giugno promuoverà le migliori alla serie C. Saranno in gara 33 i team maschili 9 veneziani, 6 veronesi e padovani, 4 vicentini e trevigiani, 2 i rodigini ed uno per i bellunesi. Per il tennis Trevigiano: Gir 1 Istrana; Gir.2 Park Tennis Villorba e Villa Guidini; Gir.6 Eurosporting Tv. Per la D1 femminile 15 le squadre a confronto. Quattro le veneziane, 3 le veronesi e vicentine, due le trevigiane. Per il tennis trevigiano: Gir. 1 Tc Volpago e nel 3 Eurosporting Treviso. Nella D2 Maschile 48 le squadre di cui 06 le trevigiane con: Sporting Magi di Ponte della Priula, Park Tennis Villorba, Ostani Montebelluna, Eurosporting Treviso, Tc Castelfranco, Salgareda e Pol. Italia Sport. Nella D2 femminile 26 di cui le trevigiane: Sporting Life Center di Vacil, Park tennis Villorba e Tc Caerano. Nella serie D3 maschile sono 78 i team maschili di cui 8 le trevigiane in lizza. Due i team del Pederobba, istrana, Sporting Life Center di Vacil, Tennis Trevignano, Resana e Visnadello stesso girone. Nel femminile essendo il primo step d’ingresso delle competizioni a squadre e sono ben 74 le formazioni al via. Per Treviso: Motta di Livenza, Dopolavoro Ferroviario, Eurosporting e Barchessa di casale sul Sile con due formazioni, Sporting Magi, New Tennis Silea, Istrana e Olivera San Vendemiano. La D4 maschile, primo step con 127 squadre che tenteranno la scalata.