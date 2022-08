Alla Barchessa di Casale vince Carlo Cochetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale sul Sile nel torneo di 4^ maschile squillano le trombe per Carlo Cochetto. Sotto la regia di Paolo Borin, Paola Vanin e Nadia Schiavon erano 80 gli iscritti alla partenza. Carlo Cochetto del Panatta Club di Treviso è il primo giocatore del suo club che conquista un titolo. Ed è il primo anche per l’esperto tennista trevigiano. Prima finale anche per l’under 18 del Dlf di Treviso Dylam Cobas Dominguez che ha ceduto in due set la finale, mettendo in discussione soltanto la prima frazione. Terzi posti per Andrea Baretta dello Sporting Mestre e per Cristiano Marchesan del Castelfranco. In evidenza con 6 successi Davide Aricò under 16 del Silea, con 4 vittorie il giocatore di casa Daniele Bevilacqua e con 3 vittorie l’under 16 del Mirano Giacomo Stefanutto. A Castelfranco Veneto il tabellone di 3^ dell’Open maschile sta volgendo al termine. Sono 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Le gare in programma Mercoledì 31 vedono il penultimo turno del tabellone con i seguenti incontri. Alle ore 18 il bassanese under 18 Giacomo Bresolin con l’under 16 del Mirano Giovanni Mariutto, vale uno dei due posti nel main draw. Alle 19.30 attesa per vedere il vincitore tra Marco Bonora e Federico Rossato, incontro interrotto dalla pioggia, che vedrà il vincitore affrontare la tds numero 2 altro under 18 del Bassano Lorenzo Bortolaso. A Caerano torneo di 3^ categoria fino al 07/9 con 35 contendenti. A Mogliano iniziato l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento che prevedono la chiusura al 11/9, con 75 in lizza. Dirigono Lucia Maffei e Giuliano Ferro. Dal 2/9 al 14/9 Open Memorial Nino e Marisa Borin alla Barchessa di Casale sul Sile. Draw maschile dai 3.5 in su. Iscrizioni entro le ore 13 del 31/8 per tutti. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 Agosto. Dal 10 al 24/9 a Silea Torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.