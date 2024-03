Al Tc Castelfranco nel Rodeo di 3^ Categoria vince il giocatore di casa Nemanja Ignjic

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco il rodeo di terza categoria è del giocatore di casa Nemanja Ignjic. Gloria Baron e Giorgio Tonietto hanno condotto in porto questa kermesse con 27 partecipanti. Ignjic con due partite si è confermato profeta in patria. Al terzo set mette in seconda posizione Gianmarco Amore del Tc Mestre. Terzi posti per il triestino Simone Genzo e per Jacopo Biban del Mirano. Nel draw di 4^ in evidenza i giocatori di casa Alessandro Zuech con 4 vittorie, con 3 Matteo Bentini e Paolo Franceschini.

PROSSIMI TORNEI: Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1 con 123 players. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Il 9 Marzo Tpra a Trevignano con il doppio misto. Iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra 14 e 15 a Volpago con l’Epic Race Expert level maschile. Info ed iscrizioni Matteo 348-8418691. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.