Tennis club Castelfranco festeggia la promozione in D3 della squadra maschile

Ad Istrana dalle 17.30 tre gare del main draw dell'Open Positello. In atto anche il K22 a Volpago allo Sporting Life Center iniziato l'Ibi 2025 per giocatori di 4 categoria e solo per tesserati per i club della provincia di Treviso. dal weekend inizia il Villa Guidini di 3^