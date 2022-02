Il Tennis Club Motta inizia il 2022 con la finale di Coppa Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Tennis Club Motta di Livenza inizia bene la stagione con la finale del suo team femminile in Coppa Veneto. Giulia Lo Faro, Sara Martini e Sofia Disarò sono le giocatrici capitanate da Roberta Frisiero e Gianluca Spagnol che Domenica 20/2 a Verona cercheranno di portare a casa l’ambito trofeo. Soddisfazione espressa dal direttivo presieduto da Carlo Battiston che ha come vice Maurizio Trevisan, Segretario Battistel Roberto e consiglieri Bei Michele, Maurizio Epifano e Gianluca Briatore, direttore sportivo Mauro Granzotto. Questa l’attività agonistica proposta a soci e tesserati Fit che verranno a torneare in Via De Gasperi, 10. Tpra per le classifiche moderate 19-20 Febbraio e 19-20 Marzo. Fit 04-06 Marzo Rodeo 3^ categoria Maschile; 11-26 Giugno molto attesa l’unica tappa trevigiana delle 4 regionali del Kinder Tennis Trophy per ragazzi dai 12 ai 16; 01-17 Luglio Open maschile e femminile con un montepremi di 5.000 € dove sarà spettacolo garantito con le migliori racchette provenienti da molte regioni.

Lo Staff Scuola è diretto dalla Maestra Nazionale Roberta Frisiero, Direzione Tecnica del Maestro Nazionale Gianluca Spagnol, coadiuvato dagli istruttori Luigi Bonomo secondo livello ed Alessandro Lefi di primo livello, preparatrice atletica di secondo grado Sara Borriello. La Scuola ha un grado Standard School Fit con 65 Ragazzi dai 5 ai 18 Anni, per i quali sono previste le partecipazioni ai campionati Giovanili con una under 10 mista, due le squadre under 12 maschile e femminile, una under 14 maschile e Fit Junior Program. Per i campionati a squadre una D4 maschile e la D3 femminile che sarà la stessa che si sta giocando la Coppa Veneto, destinata quindi alla promozione, assicura il Ds Granzotto. Unica società trevigiana che partecipa al programma Racchette di Classe, che coinvolge circa 300 ragazzi della Scuola Elementare. Sempre in ambito scolastico è attiva la convenzione con l’Istituto Superiore Scarpa di Motta di Livenza dove partecipano circa 400 allievi. Nel sociale, convenzione con Jesolo Sport Paraplegici ai quali viene garantito l’utilizzo dei Campi coperti nel periodo invernale a titolo gratuito.