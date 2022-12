Tennis per molti dei 21 team trevigiani conclusa la regular season di Coppa Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo l’ultima giornata di Coppa Veneto questa la situazione dei 21 team trevigiani. Prossima fase a Gennaio il 21 ed il 22 prima giornata con draw ad eliminazione diretta. Nel Gruppo A maschile dove ci sono giocatori di 2^ categoria: Sanguinetto A (Vr) p.8, Eurosporting Tv p.6, Trebaseleghe (Pd) p.4, Sanguinetto B p.2, Sandrigo (Vi) p.0. Nel Gruppo B dove ci sono giocatori di 3^ categoria, Girone 1: Eurosporting Tv p.8, Sedico (Bl) p.6, Volpago p.4, Canottieri Mestre p.2, Dopolavoro Ferroviario Tv p.0. Girone 2: Valdagno (Vi) p.8, Cittadellese p.6, Zugliano (Vi), Silea (Tv) e Belluno p.2. Girone 4: Monselice A (Pd) p.8, Cerea (Vr) p.6, Barchessa Casale (Tv) p.4, Tc Castelfranco p.2, Caldiero (Vi) p.0. Nel gruppo B Femminile unico girone, manca ancora una giornata al termine perché era con incontri di andata e ritorno. Questa la situazione. Castelfranco (Tv) p.4, Valdagno (Vi) p.2, Fiori Barp (Bl) e Tc Venezia p.0. Gruppo C Maschile dove allocano giocatori di fascia alta della 4^ categoria. Nel Girone 1: Badia Polesine (Ro) e Dopolavoro Ferroviario Legnago (Vr) p.6, Noventa Vicentina p.4, Silea e Villa Imperiale A (Pd) p.2. Girone 3: Castelfranco A, Chioggia (Ve) e Fossalta di Portogruaro (ve) p.6, Villa Imperiale B p.2, Pol. Italia Sport Altivole (Tv) p.0. Girone 4: Bergantino (Vr) p.10, Lendinara (Ro) p.8, Poiano A (Vr) p.6, Nogarole Rocca (Vr) p.4, Castelfranco B p.2, Villa (Vr) p.0. Girone 5: Barchessa di Casale p.10, Scaligero (Vr) e Sanguinetto p.6, Cerea p.4, Valdagno e Salgareda p.2. Girone 6: Ca’ del Moro (Ve) p.10, Sporting Life Center Vacil p.8, Arca 974 Spinea (Ve) p.6, Caorle (Ve) p.4, Canottieri Padova p.2, Marcon (Ve) p.0. Nella C femminile Girone 1: Noventa Vicentina e Scaligero p.8, Eurosporting p.6, Poiano e Verona p.4, Motta di Livenza p.0. Girone 2: Chioggia p.l0, Barchessa p.8, Eurosporting A p.6, Sporting Life Center p.4, Portogruaro p.2, Fossalta di Portogruaro p.0. Nella D Maschile a girone unico con giocatori di 4^ questa la situazione provvisoria ad una giornata dal termine. Arquà Polesine p.6, Valdagno p.4, Salgareda p.2, Verona -2. Nella D Femminile anche qui provvisoria perché manca una giornata. Cerea p.6, Barchessa p.4, Badia Academy p.2, Lendinara p.0. Nel Misto con giocatori fino alla 3^ categoria mancano addirittura tre giornate, concluso solo il girone di andata, con la seguente situazione. Motta di Livenza p.8, Noventa Vicentina p.4, Ca’ del Moro, Badia Academy e Arca 974 p.2. Dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Le partite di oggi 15 inizieranno alle 16.30 con l’incontro femminile Pirocca-Rebeschini e si conclude con l’ingresso in campo alle 19.30 dell’incontro maschile Garofalo-Benetti.