Coppa Veneto arride ai team trevigiani: accede alla finale la Barchessa alle semi i castellani

Bella prova delle girls della Barchessa che con un 2-1 superano le giocatrici della Canottieri Mestre e si qualificano per le finali veronesi. Inizia bene il Casale con Sara Bianchini, fa passare il turno Emily Biasi con Francesca Simoncello. Nel doppio le veneziane portano a casa il punto della bandiera. Benissimo i team del Castelfranco. Il maschile giocherà in trasferta a Monselice Domenica 24 ore 15, mentre il femminile proprio contro le veronesi dello Scaligero luogo dove si terranno le finals il 18 Febbraio, hanno colto i due punti necessari per arrivare alle semifinali. Giocheranno in Via Sicilia Sabato 23 alle ore 15.00 con i molti supporters al seguito, specie quelli avversari del Belluno. TORNEI IN CORSO Iniziato il primo torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Giunto ora alla terza giornata di gare con 8 incontri, principalmente che si tengono dalle ore 16.30. PROSSIMI TORNEI: Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto.