Cinque le squadre trevigiane che domenica daranno l'assalto alla Coppa Veneto

Domenica 20 saranno cinque le squadre trevigiane che tenteranno di conquistare la Coppa Veneto di tennis. Competizione iniziata con i primi freddi di Novembre 2021 che vedrà l’epilogo il 20 con un’unica kermesse. Allo Scaligero di Verona dalle ore 10 ci saranno ben due team dell’Eurosporting Treviso, quella maschile e quella femminile. Quella femminile sarà opposta allo Sporting Life Center di Vacil dopo che erano state proprio loro ad estromette le castellane. Quindi vada come vada le prime 3 squadre venete femminili sono trevigiane. Nel maschile nel gruppo A il Volpago sarà opposto ai veronesi del Sanguinetto; Nel gruppo B l’Eurosporting Treviso sarà impegnato con i vicentini del Valdagno; nel gruppo B le tenniste del Motta di Livenza incontreranno le veronesi dell’Oppeano. Soddisfazione espressa dal delegato Fit per la provincia di Treviso Andrea Camarin che ribadisce l’eccellente risultato. Su 14 squadre in finale ben 5 sono trevigiane. Ancora un giorno per iscriversi alla tappa trevigiana Bnl che assegna il titolo provinciale. Sono 118 finora i tennisti di 4^ categoria al via che stanno scalpitando. I primi del tabellone maschile verranno catapultati a Padova ed entreranno nel tabellone di 3^. In quell’Open ci sono oltre 10.000 euro di montepremi nel singolo 3.000 nel doppio e al vincitore del tabellone di 3^ quasi 900 €. Il trevigiano Angelo Rossi dell’Eurosporting Treviso Domenica si è aggiudicato il Rodeo alla Canottieri Padova sul pari classifica 2.6 del Tc Padova Federico Masetti. L’under 14 del Motta di Livenza Leonardo Granzotto nel Candy Bowl di Spinea, nella sua prima competizione nella categoria, è giunto fino alla finale nel tabellone con 30 partecipanti.