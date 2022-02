Tennis, coppa Veneto: approdano in semifinale 4 team trevigiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Coppa Veneto nel weekend 4 le squadre trevigiane impegnate nelle semifinali. Le vincenti accederanno all’epilogo del 20 Febbraio. Per il gruppo B maschile Domenica 6 alle ore 10 L’Eurosporting di Germano Pedrazzi ospiterà la formazione del Tc Chioggia. Il Ct avrà a disposizione Filippo Boer, Michele Rignanese, Marco Lorenzon, Lorenzo Berto, Andrea Cattaneo e Luca Garbui. Nel femminile ben 3 le formazioni in lizza, e addirittura derby tra Sporting Life Center di Vacil che Domenica 6 alle ore 10 ospiterà le castellane. Di fronte quindi per le bredesi: Giulia Favaro, Carlotta Mattiazzi e Giuditta Simioni. Per il Castelfranco: Valeria Bianchi, Martina Fanton, Laura Comin, Laura Milani, Gloria Baron e Elena Scattolin. L’altra squadra trevigiana femminile sarà in trasferta a Verona con il Poiano. Si tratta dell’Eurosporting con: Martina Galea, Loredana Lagonigro, Martina Miglioranza, Federica Forte e Chiara Tardino. In attesa di capire se e con chi devono giocare, dopo aver vinto i loro gironi, Volpago maschile e Motta di Livenza femminile. Per i tornei individuali: Rodeo nel weekend del 5-6 Febbraio presso il Racquet Club di Panatta con il maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro Giovedì 3 Febbraio entro le ore 12 anche via mail con il form dal sito www.adrianopanattaracquetclub.it. Il primo torneo regular con l’Alpe Adria Academy di Vedelago maschile e femminile fino ai 3.5. Competizione che durerà 15 giorni dal 05 al 20 Febbraio e le iscrizioni dovranno per venire entro le ore 12 del 03 Febbraio.