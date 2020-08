Cordenons, le favorite del seeding superano le qualificazioni

E’iniziato lo show del tennis in casa madre dell’Eurotennis a Cordenons. Il 15.000 $ Itf sta promuovendo le favorite del seeding delle qualificazioni. Avanzano le lombarde Anastasia Piangerelli e Federica Prati, la trentina Martina Spigarelli, Alessandra Mazzola liquida con un doppio 6/1 la sua avversaria lituana, le alessandrine Enola Chiesa e Lisa Pigato, le giocatrici di A2 del Plebiscito Padova Giulia Crescenzi e Gloria Ceschi, la romana Angelica Raggi e la toscana Sara Gambogi. Non manca la pattuglia straniera che ha superato indenne il primo step: l’austriaca Mira Antonitsch che ha asfaltato la slovena Zaklin Bokan così come la slovena Tina Cvetkovic sulla francese Emma Mazzoni, al terzo set la tedesca Anja Wildgruber sulla nostra Eleonora Alvisi, la ceca Nikola Breckova sulla bresciana Chiara Catini e la slovena Pia Lovric sulla padovana Tasha Cacciato.

Lunedì in attesa di infilare le otto guerriere nel main draw, iniziano quelle già abbinate. Il match clou serale sarà riservato alla slovena Nika Radisic finalista della scorsa edizione con la veronese Aurora Zantedeschi wild card della federazione tennistica italiana. Ovviamente sarà l’osservata del Commissario Tecnico Tathiana Garbin che amareggiata ha visto uscire la sedicenne palermitana Giorgia Pedone. Le gare mattutine inizieranno alle 10 e sarà proprio la favorita del seeding delle qualificazioni la slovena Manca Pislak a testare lo stato di forma della Piangerelli e tutte le gare mancanti a seguire. Dalle 14.00 inizia il main draw con l’under 18 lombarda wild card Marta Rubina De Ponti con la tedesca Alexandra Vecic ed altri due incontri. Dalle 15.30 entreranno in campo i doppi dove ci sarò anche la tanto attesa Melania Delai che giocherà il singolo martedì e sarà abbinata all’esperta Cristiana Ferrando. Nel double si schiererà con Lisa Pigato ed affronteranno la coppia Ignatjeva-Marcon.

Prosegue l’Open Positello di Istrana dove avanzano verso il top della quarta categoria il giocatore di casa Ennio Gasparetto ed Alessandro Buzzo del Preganziol (foto qui in basso).