Giovani tennisti trevigiani in evidenza in Friuli

A Cordenons torneo giovanile per ragazzi dai 10 ai 16 anni con 140 partecipanti, le racchette di Marca in evidenza. Avvincente la finale dell’ Under 12 maschile dove il portacolori del Ranazzurra Conegliano Filippo Mario Costacurta supera per 7/6 6/2 Federico Giordano del Tc Triestino al termine di un match in equilibrio nonostante il punteggio del secondo set sia netto a favore del vincitore. Nella categoria Under 14 maschile Lorenzo Maria Archenti dell’Eurotennis Club Treviso si aggiudica il titolo contro Pietro Marchesin (Tc Sporting Porcia) con il punteggio di 6/2 6/2.

Nell’ Under 14 femminile la giovanissima Sofia Ferraris classe 2010 ha dato prova di tutte le sue qualità concedendo solo un game alla pur brava Giulia Lo Faro (Eurotennis Treviso) vincendo per 6/1 6/0. Davvero sorprendente la maturità e la precisione dei colpi di questa non ancora undicenne già pronta a competere nelle categorie più grandi.

Nella categoria Under 16 maschile Andrea Cattaneo testa di serie n.2 dell’Eurotennis Club Treviso si impone su Federico Bogana (Asd Pederobba) che ha approfittato in semifinale del forfait della t.d.s. n.1 del torneo Nicola Gianesi. Il trevigiano Cattaneo supera di slancio Bogana per 6/2 6/1.

Infine nell’ Under 16 femminile Giulia Lo Faro Eurotennis Tv si prende la rivincita dopo la finale persa nell’under 14 e sconfigge in 2 set per 6/4 6/1 la portacolori dello Sporting Life Center di Vacil Giuditta Simioni.

Partito a Motta di Livenza il 30° Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifano e Mauro Granzotto, con 267 partecipanti. In campo i qualificati del maindraw Luca Fereghino dell’Ormelle, l’Opitergino Filippo Andrini, l’udinese Massimiliano Zanardi, il romano Giulio Conteduca. I favoriti da battere sono marco Speronello ed il bassanese Tommaso Gabrieli. Marco Speronello e Matteo Marfia sono entrati nel tabellone di doppio a Gaiba nel draw da 15.000 itf su erba naturale. Prima apparizione di Speronello sulla scena internazionale. Competizione che inizia il 7 fino al 13 con un’attendance di 400, da prenotare https://join.endu.net/fee/66050.

La settimana successiva sempre a Motta di Livenza il trofeo Kinder Tennis Trophy della Fit per i giovani dagli 11 ai 16 anni. Tutto pronto al Park Tennis di Villorba per il trofeo Autotrasporti Pagotto Open dal 18/6 al 02/7 con 1.000 euro di montepremi. Iscrizioni entro il 16/06 via mail sul sito www.parktennisvillorba.it Per i giovani a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Competizione molto attesa questa degli under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti. 170 gli iscritti in lizza. A seguire ad Altivole dal 12/6 al 03/7 Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1. Iscrizioni presso tennisclubaltivole@gmail.com entro il 10/6.

A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ che richiamerà parecchi giocatori pro. Iscrizioni entro il 23/6 via mail a: www.tcvolpago.it