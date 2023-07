La D4 del Villorba conquista la promozione con i suoi senatori vincendo a Vicenza

Il Park Villorba festeggia comunque con una promozione, quella dei senatori della D4 che vincendo in trasferta a Vicenza, hanno guadagnato la D3 2024. Capitanata da Maurizio Da Pian il team villorbese è composto da Simone Gasparini, Fabio Menon, Marco Rizzotti, Antonio Muggioli, Bagher Karrobi, Thomas Dri e Davide Dal Col. Al Ranazzurra di Conegliano concluso il 5° torneo di tennis per giocatori fino ai 3.5, condotto da Enrico Moretti . Sui 119 partecipanti il successo è del giocatore di casa Marco Cuzziol che al terzo set si è imposto su Andrea Spolaore del Tc Dolo. Terzi posti per Manuel Barbon del Visnadello e per Alan Mella del Caneva. Da segnalare l’ottima performance di Damiano Ongaro dello Sporting Magi con 5 vittorie.

Tornei in corso

Fino al 9 luglio a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4mila euro. Sono 101 i players in lizza. Sono 4 le gare di Venerdì 7 con inizio alle 17.30 che vedono l’inizio degli ottavi con Cheriè-Dalla Piazza e Maddalena Cibien-Beatrice Bevilacqua; 19 Gabrieli-Rossi e alle 20.30 Baretta-De Gasper. Fino al 16 luglio a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Dal 7 al 21 luglio 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3mila euro di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. A Mogliano dall'8 al 16 luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 98 i ragazzi coordinati da Mauro Cenedese. A Silea dall'8 al 22 luglio Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello.

Iscrizioni aperte

A Volpago dal 14 al 26 luglio tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3mila euro di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 15/7 al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Dal 22 luglio al 4 agosto a Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 luglio. Dal 28 luglio al 6 agosto a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 luglio. Dal 29 luglio al 13 agosto a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Dal 29 luglio al 12 agosto a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio.