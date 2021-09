Tennis nella Marca: domenica una giornata in cui è stata protagonista la pioggia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giornata quella di Domenica dominata dalla pioggia, vediamo l’attuale situazione. Allo Sporting Life Center di Vacil c’è il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat. I pochi incontri in programma della giornata di ieri, match clou Checchin-Borcini ha fatto rimanere incollati sul centrale una trentina di aficionados. Nonostante il tempo altalenante, due incontri sono andati a disputarsi al chiuso, quello all’aperto ha offerto subito uno show. L’under 18 patavino Checchin ha sciorinato tutti i progressi maturati nella fucina del Tc Padova, dove si allenano una 50 di giocatori di 2^ categoria, Mauro Borcini ha fatto vedere i suoi progressi. Progressi, grazie alle ottime prestazioni di quest’ultimo frangente stagionale, e agli allenamenti presso il club di Noventa di Piave, assieme al coach Granzotto. Tre set intensi che hanno dato un pass non indenne al giocatore patavino, che nella giornata di Lunedì 20 alle 21, incrocerà la racchetta del Goriziano Graziano Battello in ottimo stato di forma. Le altre gare alle 17 Kevin Stabarin-Matteo Marivo, Matteo Boetto Bernath-Fornaro Alessandro, Davide Candiani-Samuel Greif. Quattro i posti in palio per entrare nel main draw. Alla Barchessa di Casale sul Sile nel torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Nadia Schiavon con 162 iscritti, la situazione va a rilento nel draw rosa. Nella giornata di Lunedì verranno conclusi gli incontri mancanti. Alle 13.30 Emma Bozzetto-Silvia Traini e alle 19 la vincente opposta a Denise Pez. Martedì alle 13.30 Sveva Maria Ricci-Alessia Vittoria Landi, alle 16 la vincente della giornata di Lunedì contro Elena Manzoni. Nella giornata di Mercoledì le finali, dove nel maschile sono approdati Davide Candiani del Villa Guidini e Edoardo Baldan del Tc Mestre. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello. Tutte le gare in programma si sono conclusi nell’arco della mattinata. Le gare di Lunedì 20 propongono fuochi e fiamme alle 15 tra il veneziano Jacopo Zambon e Igor Rossi del nuovo tennisTai di Loreggia. Partita molto muscolare ma nel contempo veloce con spunti interessanti. Alle 18 Silvestrin-Pinton e Biban-Tonicello. Quest’ultima in campo solidità e concretezza. Un derby veneziano dove l’ago pende in favore del solido 31enne Tonicello contro la verve spumeggiante di Biban. Alle 19.30 chiude la giornata De Bortoli-Biasotto. Ad Altivole Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Pochi gli incontri portati a termine.