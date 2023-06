Open maschile Duca di Dolle, Marco Speronello a caccia del suo 105esimo titolo

Cala il sipario allo Sporting Life Center di Vacil per il 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno l’ultima gara in programma alle 18.30. Di fronte Marco Speronello a caccia del suo 105 titolo ed il padovano Alessandro Ragazzi. Entrambi di stanza allo Sporting Life Center. Nella giornata di ieri spettacolo e tribuna gremita per le semifinali che hanno sciorinato 3 ore di spettacolo. Speronello con Scomparin ha dato spettacolo chiudendo l’incontro con un ace a 200 Kmh. Ragazzi rifila un bagel nel primo set a Viola, poi ripresosi nel secondo set tentando di riaprire l’incontro. Ma Ragazzi lo stoppava chiudendo l’incontro con lo score di 6/4.

TORNEI TREVIGIANI IN ATTO

A Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti coordinati da Roberta Antonello è alle semifinali. Alle 15.00 Andrea Bresolin dello Sporting Life Center con il patavino del Montecchia Alberto Nordio e alle 16.30 il maestro di casa Igor Rossi con il chioggiotto Eugenio Boscolo Bello Sacchi.

Fino al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti.

Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici.

Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri.

Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato.

Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi.

Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5.

Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7.

A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7.