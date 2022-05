Sull'erba di San Marco vince la vicentina Barausse sulla bellunese Ferri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A San Marco di Resana il Rodeo femminile su erba naturale è andato alla vicentina Vanessa Barausse. Competizione diretta da Massimo Nicoletti che ha dato la vittoria alla giocatrice del dueville che i due set si è portata a casa la coppa più grande sulla bellunese Chiara Bianca Ferri. Terza piazza per l’under 14 del Green Garden Alessia Ioana Mardale. Giornata di dentro o fuori per i team di serie C trevigiani. Nel femminile altro passo in avanti verso la promozione per il Park di Villorba che in casa hanno vinto per 3-1 con le vicentine dei Comunali. Prossimo step per vincere il campionato di C sarà sempre con una squadra berica il Ct Vicenza da quanto riferito dal presidente Gianfranco Griso. Domenica 29 Maggio ore 10. Nei play out di serie C maschile si salvano Volpago vincenti per 4-2 sullo Scaligero e Sporting Life Center di Vacil anche per loro 4-2 sui patavini del Plebiscito. Non ce l’hanno fatta i giocatori del Pederobba alla loro prima esperienza in C. Troppo forti i veronesi del San Giovanni Lupatoto che si sono imposti per 5-1. A Vedelago torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic. Da lunedì inizia il main draw con i seguenti qualificati. Giacomo Zandarin under 18 del Cittadella, Carlo Gabrielli del Visnadello, Stefano Pertile dell’Istrana, Maurizio Junior Peruzzo del Bassano e Massimo Vendramin dello Sporting Life Center. Prossime competizioni in programma. Rodeo maschile sull’erba di San Marco di Resana per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 19. Torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 19/5. Dal 28/5 al 12/6 torneo giovanile a Vedelago 12, 14 e 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Giugno.