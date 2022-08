Tennis, Bottarel e Gelli in finale al DM Decori e Generali Tezza

A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza all’ultima gara che si terrà sabato 20 agosto alle ore 18. Erano una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese, ne sono rimasti due in gara. Eddy Bottarel e Simone Gelli. Il numero uno di casa, ieri indicato come maestro, non è il formatore fit che è Fabio Scuglia, bensì il tennista di punta della società, considerato come “maestro” numero due. Nel derby contro Riccardo Andreatta, da subito ha fatto vedere la sua caratura chiudendo la prima frazione per 6/3; nel secondo set grande equilibrio che ha fatto intravvedere l’ottima preparazione che Andreatta sta completando con Mantegazza al Plebiscito di Padova, ma l’esperienza non si inventa e condita con un paio d’anni di gioco in più, hanno consentito a Bottarel di aggiudicarsi l’ingresso in finale. L’altra semifinale vedeva l’altro Andreatta, quello veronese, Alessandro, contro il veterano del Volpago Simone Gelli. Subito avanti Andreatta, a spada tratta per 6/3. Poi Gelli iniziava a lavorarlo di fioretto, un bagel e con il long tie-break per 10/6 portava a casa la finale.

Gli altri tornei

Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19 al 31 agosto. Da oggi prima tornata di gare, sono 6 con inizio alle ore 17. Sono 30 i giocatori nel draw di selezione, comandato dal veterano dello Scorzè Piero Scotti. Gli altri 50 da lunedì sempre agli ordini di Paolo Borin e Nadia Schiavon inizieranno le battaglie via via più intense per l’equilibrio dei loro sfidanti. A Castelfranco Veneto Open maschile che inizia sabato fino al 4 settembre. Sono 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Teste di serie Nicola Ghedin e Tommaso Dal Santo. Orari di gioco già diramati con inizio dalle 10.30 fino alle 15.30 con 5 partite. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24 agosto. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500 euro. Date di svolgimento: dal 27 agosto all'11 settembre con iscrizioni entro le ore 12 del 25 agosto fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14 settembre diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.