Tennis, tutto pronto per le finali dei rodei a Vedelago, Mogliano e Silea

Il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile a Vedelago con 72 contendenti, diretto da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici, è ormai giunto alle semifinali. Oggi alle 10 il favorito Luca Strapazzon incontrerà Andrea Carlo Montin mentre Antonio Mazzon se la vedrà con Marco Barosco, alle ore 14 invece le finali tra i vincenti. A Mogliano Veneto sono invece due i rodeo che sono iniziati ieri sotto la conduzione di Francesco Salustri e Giorgio di Giusto. Il maschile con 32 giocatori di 3^ categoria limitato ai 3.3 ed il femminile per le tenniste di 4^.

Primo sbarramento di sabato che ha promosso il gioiellino di casa Alberto Scantamburlo che sarà opposto ad Alessandro Baschieri. Con due vittorie poi l’under 14 Pierluigi Fazzini del Green Garden di Mestre che incrocerà Edoardo Dassiè under 16 del Caneva; poi Matteo Omacini dello Sporting Mestre al quale toccherà tastare lo stato di forma del giocatore di casa Alessandro Barbon. Altro giocatore di casa impegnato a far bella figura è il coach Marco Morucchio che sarà di fronte a Marco Mason dell’Eurotennis. Sarà uno scontro tutto under 16 quello invece tra il vicentino Leonardo Tonin ed il veneziano Nicolò Lazzari. Tonin, che ha superato Alfredo Gris dirigente del sodalizio moglianese, ha dimostrato una gran verve ed una caratura di gioco che sembrerebbe pronto a dare l’assalto anche a giocatori di fascia più alta.

Oggi quindi dalle 9.30 fino alle 16 circa si terranno tutte le gare rimanenti e verso le 16.30 la finale femminile e alle 17.30 circa quella del maschile. Altra finale di Rodeo si terrà a Silea tra i seguenti che hanno superato la giornata di ieri: Nicola Martin, Alberto Battaglia, Damiano Grandin, Paolo Trevisson, Carlo Caramel, Giorgio Serena, Marco Novello, Stefano Dona’, Nicolo’ Zavan, Denis Cojan, Andrea Bronca, Dylam Cobas Dominguez, William Botter e Chini Matteo. Dirige Roberta Antonello con la collaborazione di Giuliano Mariuzzo.

Ultime battute, infine, per i tornei regular dal 30 singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria e doppio maschile Trofei Progress Profiles. Chiusura iscrizioni il 28 fino ai 3.5 e per i doppi, il 31/10 per i rimanenti di 3^ at tennisclubaltivole@gmail.com. All’Eurotennis di Treviso Gabriele Bresolin ed Andrea Camarin guideranno il Rodeo maschile che si terrà il 30/10 e 1/11. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/10.

