Tennis, tutto pronto per le finali maschili e femminili al Rodeo di Mogliano

Al Tennis Club di Mogliano Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria. Da ieri si sono dati tenzone i migliori giocatori per gli ultimi scontri stagionali per il ranking 2020. Tennisti che sono giunti da tutto il Triveneto e solo 40 posti disponibili nel maschile e 20 nel femminile. Grazie ai 4 campi a disposizione Giorgio di Giusto ed Alfredo Gris hanno già dato il pass a quest’ultima giornata di gare ai seguenti giocatori: all’under 14 dell’Eurotennis Marco Lorenzon, che ieri ha già vinto 3 incontri (e toccherà quindi a Nicola Ronchi del Volpago, fresco vincitore ad Altivole, testarne i progressi stagionali) e all'altro gioiellino che si allena all’Eurotennis Lorenzo Berto che, dopo aver rintuzzato i massicci attacchi del bellunese Willy Preda, oggi incrocerà la racchetta del patavino Leonardo Ruzza tds 7.

L’under 18 vicentino Lorenzo Bassan, vincente sul trevigiano Alessandro Baschieri, alle 9 è invece sceso in campo con l’under 16 trevigiano Giacomo De Marco con tessera del Mestre; mentre il veterano dello Jesolo Mauro Mayer dopo due vittorie è opposto all’under 18 padovano Francesco Zirbi tds 6. Scioli Niccolò, under 18 del Cadoneghe, sfida invece dopo due vittorie il coetaneo veronese Federico Testa e al maestro di casa Maro Morucchio tocca il numero 4 Mario Andreotta (under 16 bolzanino). Poi, per l’under 16 Stefano Strazzari del Montecchia dopo due fatiche c’è il veterano Cristiano Franzato, vincitore nel terza al Magi, mentre per l’under 14 del Plebiscito Edoardo Pezzato c’è la tds numero uno, ossia il vicentino Marco Galante. Alle 16 l’ultima gara.

Per quanto riguarda poi il femminile, la padovana Sofia Rinaldi giocherà contro la favorita del seeding, l’under 14 veneziana Vittoria Toffano; mentre la giovane altoatesina Lilli Tagger sarà contro la vicentina Eleonora Trapani e l’under 18 veronese Maria Vittoria Fasolin contro l’under 18 dell’Eurotennis Martina Coghetto. Poi, la veneziana Laura Monetti tenterà una mission impossible contro la tds 2 Emma Tagger, alle 15.30 la finale.

Infine, a Vedelago il torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile con 71 tennisti iscritti è entrato nel main draw. Cristian Busato e Dean Pinezic, con la supervisione di Debora Comici, stanno completando la griglia degli ottavi che oggi si concludono. Già qualificati per i quarti lo jesolano Marco Minetto (tds numero uno vincente in due set su Ermes Brugnaro), il trevigiano Carlo Cochetto (vincitore dopo due ore di gioco sul castellano Stefano Cesari), Luca Benetti del Park di Villorba (vincente al terzo set su Jacopo Rebellato) ed il giocatore di casa Davide Boscolo (che in due set ha superato il giocatore del Silea Lorenzo Grande).

