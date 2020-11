Una domenica dedicata al tennis: tutto pronto per le finali di quattro tornei

Ad Altivole nei Trofei Progress (3^ categoria maschile, femminile e doppio diretto da Beatrice Zaffi e Damiano Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese) tutto procede come da programma. Con inizio alle ore 10.30 entrano in campo Zonta-De Antoni e Dal Monte-Rignanese. Alle 14 l’incontro rosa Brun-Vignaduzzo e la tds Arduini opposta a Preda. Alle 17 entreranno invece in scena anche il favorito numero due Candiani, che è abbinato a Pianezzola, ed il doppio Bonaldo Bonaldo-Zen Fioravanzo.

A Silea, poi, oggi ultimo atto del Rodeo maschile sotto la direzione di Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello Rodeo di 3^ categoria per giocatori fino al 4° punto. I favoriti under 18 Mattia Tramarollo dello Sport Team di Maserà e l’under 16 bellunese Francesco Bortot sono abbinati a Fabrizio Genovese ed Alessio Citton. Gli altri incontri, che iniziano dalle 9, sono: Edoardo Sartori-Nicola Gioseffi, Marco Lorenzon-Francesco Biasotto, Pierluigi Pinton-Tommaso Zeggiato. Nel pomeriggio i quarti di finale e verso le ore 17 l’ultimo incontro. A Vedelago Rodeo di 4^ maschile diretto da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici con draw da 32. Alle ore 10 Montin-Uva danno inizio alla giornata conclusiva che vede la finale programmata per le ore 17.

Al Tc Mogliano Rodeo riservato ai 4.3 dove la competizione maschile e femminile è diretta da Alfredo Vianello sotto la supervisione di Giorgio Di Giusto che, grazie ai 4 campi di gioco, sono riusciti a far gareggiare ben 60 contendenti. Gli incontri già in atto nel maschile sono i seguenti: Giuffrè-Giorgi, Boscolo Longobardi, Vedove Nordio, Chiozzi-Schiavon, Fusco-Conte, Boeretto Spinadin, Monaci-Coltri, Pian-Platania. Nel femminile, invece, si hanno: Colato-Li Cauli, Fasolato-Mossa, Sgarbossa-Zambon e De Rosso-Tonolo. Qui la finale femminile sarà alle ore 15.30 e alle 16.30 quella maschile.

Gallery