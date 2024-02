Tre secondi posti regionali ed un primo posto il bilancio trevigiano alle Finals di Coppa Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla finals di Verona il Tennis Club Barchessa porta a casa il titolo un titolo regionale nel gruppo D femminile. Ottime prove anche delle altre 3 trevigiane ma non è bastato il cuore. Molti giocatori hanno “sentito” le loro gare facendo prestazioni lievemente sottotono. Nel complesso un’ottima esperienza per tutti. Un rammarico per la B femminile del Casale che poteva andare meglio se Sara Bianchini non fosse uscita di gioco per crampi. Nel C femminile Castelfranco si arrende soltanto al doppio di spareggio contro il Santa Maria di Sala. Iniziato il 2° Torneo regular all’Alpe Adria di Vedelago che si protrarrà fino al 03 marzo per giocatori di terza e quarta categoria maschile e femminile. Sono 135 i giocatori a misurarsi coordinati da Dean Pinezic.

PROSSIMI TORNEI: Da Panatta il 24 e 25 Febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. A Volpago il 24 e 25 Febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 3 e 4 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02. A Castelfranco il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 Febbraio. Ad Altivole dal 2 al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2.