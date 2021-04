Fitpra, tornei amatoriali a cavallo tra l'agonismo e l'amatoriale

TPRA è l’acronimo di Tennis Program Ranking Amateur, un sistema globale del tennis amatoriale riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis, del quale Andrea Camarin dello Sporting Life Center, nonché delegato Fit, ne è il referente per la Marca trevigiana e per il Veneto. Dopo il connubbio Fitpra. Possono parteciparvi i tennisti sin dai loro primi passi fino agli agonisti massima categoria 4.2 del ranking Fit. Partite che si giocano solitamente ai 9 games o nei weekend anche con il shoot-out con set al meglio dei 5 e per conquistarne uno si giocano dei long tie-break ai 9 punti. Insomma rivisitazioni del tennis classico adatte a non esasperare l’agonismo, utilizzando spesso anche il punto secco detto killer point.

Una formula che soddisfa gli amatori, che rende più fruibile anche il doppio ed in particolar modo quello misto. Se poi viene dato l’obiettivo di poter giocare sotto l’egida della Gazzetta dello Sport e di poter disputare il tabellone nazionale al Foro Italico, gli stimoli aumentano in modo vertiginosamente esponenziale, ed il sistema funziona. Gazzetta Fitpra Challenge Sontacchi e Dal Balcon nel Misto allo Sporting Life di Vacil, Lagonigro e Miglioranza nel doppio femminile a Volpago.

Proseguono i tornei FITPRA del circuito nazionale GAZZETTA TPRA CHALLENGE nella Marca, tornei che assegnano i punti per il gran finale di Ottobre previsto a Roma al Foro Italico. Due le competizioni che si sono giocate nella Marca questo fine settimana; al Tennis Club Volpago era di scena il doppio femminile con 14 coppie al via. Tra le presenti, le padovane sorelle Bellato, vicecampionesse italiane 2020 e le trevigiane Pavan-De Zotti e Lagonigro-Miglioranza.

Proprio queste ultime hanno lottato fino al terzo set con le padovane uscendone vincitrici fino alla finale con Pavan-De Zotti che hanno opposto resistenza più di quanto non dica il punteggio finale di 4-1 4-1 per la coppia winner dell’Eurotennis. Altra competizione era in scena allo Sporting Life Center di Vacil con il doppio misto; 30 le coppie che si sono date battaglia, prima in una fase a gironi e poi con un tabellone ad eliminazione diretta.

Tra i favoriti, c’erano i vicentini, campioni italiani di doppio misto, Sontacchi e Dal Balcon. A contendere loro un posto in finale ci hanno provato prima i giovanissimi Piovesan-Rigotti, gli unici che hanno portato la coppia al tie break del terzo set, e in finale la coppia Gelain-Pol, che ha resistito un set, salvo poi cedere per 4-3 4-1. Una Marca trevigiana che si riscopre appassionata di tennis come non accadeva da anni e soprattutto amante dei tornei di doppio, con la partecipazione di coppie di tutte le età tra cui molti giovani.

Questi i prossimi appuntamenti FITPRA nella provincia di Treviso: 1/2 Maggio singolare femminile presso il TC Villa Guidini di Zero Branco; 3/9 Maggio singolare maschile e femminile presso la Barchessa di Casale sul Sile; 8/9 Maggio singolare femminile all’Eurotennis di Treviso; 8/9 Maggio doppio maschile presso il TC Castelfranco; 8/9 Maggio singolare maschile al Dopolavoro ferroviario di Treviso in Via Benzi.

Per le competizioni più agonistiche ci sono i tornei della Fit, ancora solo Open e la prossima, appena approvata dal Coni nazionale è quella di Vedelago. Organizzazione Alpe Adria Torneo Open di Primavera che si svolgerà dal 08 al 30 di Maggio sotto la direzione di Dario Morosin. Iscrizioni tennisaccademyalpeadria@gmail.com entro il 06/5 ore 12.00 per tutte le categorie.

Per i giovani, sarà Silea dal 1° al 12 di Maggio e riguarderà i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Questo torneo servirà per la qualificazione alla tappa regionale per i campionati nazionali delle relative categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 di oggi 29/4/21.