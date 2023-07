Tennis, Giovanni Dal Monego conquista a Mestre il suo 30esimo trofeo

Tennis opitergino e mottense in fermento. A Mestre il 57enne Giovanni Dal Monego, con tessera del Salgareda ha conquistato il suo 30esimo successo in carriera, regolando l’ostico Under 16 Bugin. Lunedì 10 luglio, dalle ore 18, si conclude l’Open a Motta di Livenza. Iniziano le donne con Beatrice Pelosin alla sua seconda finale, dopo quella da Panatta, persa contro la sorella con la quale scenderà in campo oggi. Sarà Elena Covi la sua avversaria di turno, compagna di club con il Green Garden. Nel maschile invece una finale inedita quella tra l’inglese Gschwendtner Jeremy Henri e Matteo Marfia che si terrà a conclusione dell’incontro femminile. Jeremy come abbreviativo per tutti, ha già vinto il torneo di Scorzè e si è sempre fatto notare per in campo la sua aplomb e la somiglianza con un certo Roger. In forza al Greeen Garden arrivato ad inizio stagione 2023, dove doveva disputare la B2 con il team mestrino, ma non è stato ammesso nel roster della squadra chissà per quale gabola. Piaciutogli l’ambiente si sta allenando alacremente con i giocatori del Green ed i risultati stanno iniziando ad uscire. Proseguono inoltre i festeggiamenti per il fresco successo di Alessandro Battiston nella sua prima uscita ufficiale internazionale, che uniti alla conclusione della kermesse, farà convenire presso il Tc Motta il pubblico delle grandi occasioni.

Tornei in corso

Fino al 16 luglio a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Le gare di Sabato 8 vedranno in campo i giocatori dalle 9 alle 17.30. Fino al 21 luglio 3° Memorial Tombacco al Tcvo tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 98 i ragazzi coordinati da Mauro Cenedese. A Silea dall'8 al 22 luglio Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello.

Iscrizioni aperte

A Volpago dal 14 al 26 luglio tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3mila euro di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 luglio. Dal 15 al 23 luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Dal 15 al 23 luglio presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Dal 22 luglio al 4 agosto a Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 luglio. Dal 28 luglio al 6 agosto a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 luglio. Dal 29 luglio al 13 agosto a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Dal 29 luglio al 12 agosto a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio.