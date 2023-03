Spettacolo all'Ibi di Mogliano che Venerdì assegnerà il titolo provinciale di 4^ categoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano Oggi dalle 19 prima giornata di semifinale deigli incontri di singolo della Tappa Ibi di 4^ categoria. Doppi in scena nella serata di Giovedì e Venerdì le finali che assegnano il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei e Mauro Cenedese con 102 iscritti. Nella serata di ieri Andrea Camarin dello Sporting Life Center ha sudato le proverbiali sette camicie per domare la verve di Manuel Barbon del Visnadello. Meno fatica, ma non molta di meno anche per Federico Valter Gasparini sull’alfiere di casa Massimo Previti che si è arreso al giocatore della Polisportiva Preganziol per 2-6 4-6. Oggi alle 19.30 ad attenderlo Giuliano Tonini dello Sporting Life Center tds numero 2, incontro che darà il pass per la finale. Nel femminile avanza il gioiellino di casa l’under 14 Giada Levorato che alle 19 odierne affronterà la seconda giocatrice dell’Istrana Serena Zamengo. Alle 19 scenderà in campo la favorita del seeding Martina Galea dell’Eurosporting con l’under 18 del Park di Villorba Benedetta Boato. Anche qui in palio il pass per la finale di venerdì. Nel doppio maschile, già in finale la coppia montelliana Finco-Bonato, in attesa dello scontro finale con la coppia favorita Camarin-Tonini se vincerà contro il temibile duo di casa Previti-Monaci in programma anch’esso per la giornata di Giovedì. Nel doppio femminile non ce l’hanno fatta le due giovani scatenate di casa Monaci-Levorato contro le esperte Cunial-Mazzocato che hanno fatto vedere comunque un gran bel tennis. Spumeggiante e tecnico nel contempo. Una bella partita di doppio. Da una parte le due perle di casa giovani e rampanti dall’altra la principessa del doppio montelliana Fernanda Cunial con Angela Mazzocato Martinazzo finalmente presentatesi assieme ad una competizione ufficiale. Risultato 6-2 6-3 per le montelliane ma due ore di tennis molto piacevole. Attendono le vincenti tra la coppia dello Sporting Life Center Iannunzio e Rizzetto contro le favorite del tabellone Galea-Corsi, in programma Giovedì. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Le gare odierne inizieranno dalle ore 12 fino alle 19.30. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.