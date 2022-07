Tennis a Silea: Igor Rossi vince a casa sua contro Ruzza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al New Tennis Silea vince Igor Rossi. Giacomo De Logu e Roberta Antonello hanno consegnato la coppa più grande al loro accolito. Enrico Ruzza in partita solo nella seconda frazione si arrende per 1/6 4/6. Terzi posti per il lidense Samuele Lazzari e per il mestrino Alessandro Zecchini. All’Open di Istrana 25° Trofeo Positello tabellone principale, condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini. Questi gli orari degli incontri di Giovedì 21. Alle 18.30 quarti di finale con Carlo De Nardi e Francesco Baretta, vincitore di un altro incontro nella giornata di ieri. Sempre alle 18.30 Eva Segato del Ct Vicenza con Silvia Grigolon della Canottieri Padova. Alle 20.30 Riccardo Parravicini con il patavino Simone Benedetti che nella serata di ieri ha estromesso dalla competizione il mestrino Riccardo Opi in due combattutissimi set. Il match clou invece sarà tra il ciclone Angelica Cavasin e la cremasca Margherita Trolese. Cavasin a caccia del suo settimo sigillo e tantissimi punti che la lanceranno entro fine anno nel mondo delle Pro ad appena 14 anni. Dall’altra parte della rete ci sarà la tennista del Tennis Club Crema, under 18 con il ranking da 2.7 che non vorrà certamente perdere con un 3.4 e ben più giovane di lei. Allo Sporting Life Center il Circuito Veterani è alle prese con i tabelloni over 45 e over 55l. Cinque e gare in svolgimento dalle ore 18. Nell’Open K22 di Volpago stanno ancora scaldando i motori i giocatori di 3^ categoria. Cinque le gare in programma Giovedì 21 la prima alle ore 12.00 le altre dalle ore 18.00. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Sono 85 gli iscritti. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.