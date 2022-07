Open K22 di Volpago oggi i quarti di finale con i Big Ghedin e Bresciani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’Open K22 di Volpago main draw spettacolare. Quattro le gare in programma Mercoledì 27 sotto la direzione di Matteo Favaro. Mario Radic dopo un tour de force che l’ha visto in campo allo Sporting Mestre con un 18enne rampante argentino, nella serata di ieri, giunto all’incontro montelliano piuttosto provato, è riuscito a superare lo scoglio Zarantonello, ma in tre set. Oggi quindi alle 17 apre la sessione agonistica contro Daniele Valentino. Alle 18 entra in campo il number one Nicola Ghedin contro il bolzanino Jonas Greif, seguirà alle 18.30 Matteo Marfia-Francesco Salviato e alle 19.30 Matteo Dal Zotto-Lorenzo Bresciani numero due del seeding. Marfia vincente il derby con Carlo De Nardi, che lo vede a questo punto come uno dei protagonisti dell’Open vista la finale raggiunta a quello di Motta. Ma Francesco Salviato ha fatto vedere di essere anche lui in ottima forma, vincendo l’Open di Bassano e ne nascerà un bel match. Spettacolo assicurato ed ingresso gratuito. Anche in caso di pioggia le gare verranno disputate sotto le strutture fisse. Prossimi tornei: E’ iniziato a Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Otto le gare odierne con inizio dalle 17.30. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Sono 62 i partecipanti. Nove le gare odierne con inizio alle ore 12.00. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.