Leonardo Granzotto del Motta vince il rodeo giovanile di Belluno

Tennisti trevigiani vincenti in trasferta. A Belluno nel rodeo giovanile il giocatore del Tc Motta Leonardo Granzotto si aggiudica il draw under 14. Supera anche il favorito 3.4 Sommacal e dimostra tutti i suoi progressi. Due le vittorie di Maddalena Bettiol del Park di Villorba nei terza veneziani. Bene anche se argento per l’under 16 Andrea cattaneo dell’Eurosporting di Treviso che al Republic di Jesolo si arrende solo a Cavaldoro. Fino al 2 Ottobre 1^ tappa veneta Road to Torino presso lo Sporting Life Center di Vacil. Adriana Condrat e Giuliano Ferro sono alle prese con questo torneo dagli 11 ai 13 anni maschile e femminile di singolo e doppio. Sono 99 i giovani a misurarsi, per staccare un coupon. Le gare odierne iniziano alle ore 15 fino alle 21.00. Ad Altivole Trofeo Progress fino al 2/10 per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Sono 131 i tennisti a tabellino condotti da Rodolfo Andolfatto. Sono otto le partite di oggi dalle ore 17.00. A Vedelago il tempo è stato clemente facendo disputare tutti gli incontri che si concluderanno il 9/10. Kermesse per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria, con quasi 200 partecipanti. Le gare odierne iniziano alle 13.00 fino alle 22.30. Al Gastone Ostani di Montebelluna da 01 al 12 Ottobre torneo di solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo, iscrizioni entro le ore 12 del 29/9.