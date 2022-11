Luca Serena al secondo posto nel master finale over 40 di Firenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il tennista vittoriese Luca Serena è giunto al secondo posto nel master finale over 40 di Firenze. Attualmente nella classifica internazionale Itf occupa la settima posizione nel singolare a “soli” 1.700 punti dal leader francese Tourte e a 775 dalla seconda piazza occupata dall’australiano Fry. Nel double è al 25° posto. Dando uno sguardo agli altri tricolori che rappresentano il Belpaese troviamo nell’over 50 al 4° posto l’abruzzese Mauro Colangelo; nell’over 55 al 3° posto il lombardo Marco Filippeschi; nell’over 60 al 19° il pavese Fernando Cavalleri; nell’over 70 3° posto per il laziale Giancarlo Nucci; nel 75 8° per Massimo Montemezzi del Lucca; nell’over 80 al 6° un altro lombardo Giuseppe Losego. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per fino ai 3.4. Sono usciti i tabelloni che recitano la tenzone di 86 giocatori nel maschile e 26 nel femminile diretti da Dean Pinezic.